Gobierno de El Salvador todavía no tiene detalles de pacto entre Guatemala y EUA

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo este lunes en conferencia de prensa junto a la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, que todavía no tiene detalles del pacto migratorio que firmaron Guatemala y Estados Unidos la semana pasada.

El acuerdo de "tercer país seguro" afecta a migrantes salvadoreños y hondureños quienes, al entrar en vigor las regulaciones, deberán solicitar asilo en territorio guatemalteco en lugar de hacerlo en Estados Unidos.

De esta forma, Guatemala se estaría haciendo responsable de darles todas las condiciones mínimas de vida por el tiempo que Estados Unidos tarde en decidir si darles asilo o no.

Las autoridades guatemaltecas aclararon que el acuerdo no afecta a menores no acompañados o a mujeres embarazadas. Activistas denunciaron que Guatemala no tiene las condiciones para servir de país de albergue para los migrantes.

El jefe de la Procuraduría guatemalteca de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, solicitó este lunes la destitución del ministro del Interior, Enrique Degenhart, por no respetar el fallo que evitaba convertir a Guatemala en un "tercer país seguro" para migrantes que quieran pedir asilo en Estados Unidos. Degenhart firmó el acuerdo en nombre de su país.

Bukele agregó que, sin embargo, su gobierno seguirá trabajando para resolver las causas que llevan a las personas a emigrar.

Dijo que el hecho que los salvadoreños prefieran exponerse a los peligros de la migración -tráfico de personas, explotación sexual, venta de órganos, cruzar fronteras, ríos, desiertos- solo dice "las terribles condiciones en las que hemos heredado nuestro país. La vía correcta es que nosotros asumamos nuestra responsabilidad", agregó el mandatario que este lunes entregó el reconocimiento Orden Nacional José Matías Delgado en grado Gran Cruz, Placa de Plata a la embajadora Manes.

La embajadora Manes agregó que la representación diplomática en El Salvador tampoco tiene detalles del acuerdo.

A cambio de lo que el presidente Jimmy Morales llama "acuerdo", Washington prometió dar visas agrícolas para guatemaltecos. En el futuro, Guatemala espera que el presidente Donald Trump considere dar también visas no agrícolas.

Trump dijo la semana pasada que en este momento se llevan bien con Guatemala porque "están haciendo lo que les pedimos". La firma se realizó el viernes pasado en la Casa Blanca.

El ministro Degenhart dijo hoy que Trump no los obligó a nada, pero aceptó que de no haber accedido el país habría enfrentado consecuencias económicas.