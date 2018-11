Gobierno entrante niega acuerdo con Trump por migrantes

El gobierno entrante de México negó el sábado un reporte que afirmó que planea permitir que los migrantes que buscan asilo esperen en territorio mexicano mientras sus solicitudes son atendidas por las cortes de Inmigración estadounidenses, un acuerdo que el gobierno del presidente Donald Trump ha buscado por meses.

"No existe acuerdo de ningún tipo entre el futuro gobierno federal de México y el de Estados Unidos de América", afirmó la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, en un comunicado.

Horas antes, el diario The Washington Post la citó para anunciar que el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador había aceptado que los migrantes centroamericanos permanecieran en México como una "solución a corto plazo" mientras Estados Unidos evaluaba sus solicitudes de asilo.

López Obrador asumirá la presidencia el 1.º de diciembre. El comunicado compartido con The Associated Press indicaba que la preocupación principal del futuro gobierno relacionada con los migrantes es su bienestar durante su permanencia en México.

Sánchez añadió que el gobierno entrante no planea asumir el papel de "tercer país seguro" para los migrantes.

The Washington Post publicó el sábado que el gobierno de Trump cuenta con el apoyo del equipo del presidente electo mexicano para la implementación de un plan llamado "Permanecer en México".

El periódico citó a Sánchez con la aseveración de que "por ahora, hemos acordado esta política de Permanecer en México". La próxima secretaria de Gobernación no explicó por qué The Washington Post la citó para mencionar que existía un acuerdo. La Casa Blanca no ha respondido las peticiones de comentarios al respecto.