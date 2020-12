Lanzan NOW app, la aplicación móvil que marcará la diferencia en deliveries

Urbano Express, con más de 20 años de experiencia en logística y tecnología, ha creado NOW, una aplicación móvil que le permite a sus usuarios realizar pedidos de sus restaurantes, tiendas y

supermercados favoritos.



NOW es una aplicación distinta a las demás, que ofrece los mejores tiempos de entrega, servicio al cliente excepcional y mayores zonas de cobertura. Esta cuenta con un algoritmo especial que mide los tiempos de entrega exactos y permite el control de cada una de las órdenes realizadas desde la solicitud

hasta la entrega.

Gracias al uso de tecnologías, facilitan la conexión y procesos, para poder entregar en el menor tiempo posible lo que sus clientes demandan.

De esta forma NOW no es una app más, es la nueva app de El Salvador, es la app que tiene el conocimiento y la expertise de Urbano Express en la logística de entrega. La empresa que siempre se ha caracterizado por la innovación; lanzó el año pasado Urbano Now, siendo los primeros en apostarle al rubro de la logística en el comercio electrónico, desarrollado una entidad que se integra a las páginas webs y a las diferentes apps de e-

commerce de sus comercios afiliados.



Bajo esta idea nace NOW, una plataforma desarrollada para que los salvadoreños reciban sus productos de una manera única e innovadora. “Nosotros creemos que NOW no solo aporta para la persona que necesitan un delivey más rápido, sino también para los comercios que necesitan un canal de venta, tanto para las pymes como para las grandes empresas. Nuestra idea es ser el canal de venta que los considera un socio estratégico y que no los ve nada más como una fuente de ingreso”, dijo Armando Rivera,

gerente general de NOW.

Equipo especializado en la logistica de entregas.

Creada por especialistas



La app ha sido desarrollada por un equipo joven multidisciplinario expertos en áreas de logística, desarrollo de aplicaciones, mercadeo, diseño gráfico, entre otros, con edades entre los 19 y 30 años, utilizando altos estándares de tecnología y poniendo como enfoque principal sus clientes finales, dueños y operadores

de negocio, urbano drivers y administradores de equipo interno.



“NOW ha venido a El Salvador a marcar una diferencia. Toda la experiencia en logística nos da un respaldo para ofrecerle al mercado salvadoreño el mejor servicio, utilizando lo último en tecnología para poder ofrecer una app fácil de usar, que cumpla con todas las necesidades y que además de eso, las supere”, explicó el gerente general de NOW.

NOW app ofrecerá a sus usuarios los mejores tiempos de entrega, servicio al cliente excepcional y mayores zonas de cobertura

La nueva aplicación se puede bajar en smartphones, ya sean Android, Apple o Huawei y realizar los pedidos desde cualquier lugar de las zonas de cobertura, que constantemente se están

ampliando.

Para más información ingresar a las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram con el nombre de nowappsv.