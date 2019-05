Informe de segmentos de mercado de Best: tres años después de Solvencia II, la industria de los seguros en México está exhibiendo un gran potencial de crecimiento

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--Pese a un aumento de primas inconsistente en la industria de los seguros en México, la presentación del marco regulatorio basado en Solvencia II dentro del sector hace tres años no ha sido el factor restrictivo que algunos analistas del mercado habían pronosticado, según un informe de segmentos de mercado de AM Best.

El informe de segmentos de mercado de Best, titulado “Mexico: Three Years Since Solvencia II” (México: a tres años de Solvencia II), afirma que el mercado de seguros mexicano se ha beneficiado con el marco regulatorio Solvencia II, y que México sigue ofreciendo excelentes oportunidades de crecimiento para las aseguradoras. Desde el cumplimiento de los umbrales normativos para la equivalencia con Solvencia II, en enero de 2016, la industria de seguros en México creció apenas un 0.7 % en 2017; pero en 2018, el volumen de primas aumentó un 5.2 %. En términos generales, el mercado sigue el ritmo del crecimiento económico y las condiciones del mercado, no del régimen regulatorio, aunque las posturas conservadoras de las aseguradoras, que evaluaron integralmente el impacto de los diferentes riesgos que enfrentaban con la nueva fórmula de medición de su solvencia regulatoria, también puede haber contribuido al bajo crecimiento en el segundo año de implementación.

AM Best espera un crecimiento más bajo de las primas en 2019, entre un 2 % y un 2,3 %, en el marco de una desaceleración del crecimiento económico, ya que AM Best estima que el PBI de México en 2019 crecerá entre un 1 % y un 2 %. Este pronóstico toma en cuenta los potenciales efectos del plan de austeridad propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca recortar el gasto del gobierno a través de la cancelación de una gran parte de la cobertura médica privada y, potencialmente, los seguros de vida para empleados gubernamentales. Además, existe incertidumbre sobre el alcance de los futuros proyectos legislativos que puedan derivarse de acciones del presidente, que podrían tener un efecto adverso sobre el rendimiento de los proveedores de servicios financieros.

La industria de seguros de México sigue en una posición sólida. El rendimiento de capital ha sido superior al 20 %, y el rendimiento sobre los activos ha sido casi del 3 % en tres años luego de la presentación del marco regulatorio Solvencia II. Este marco además ha permitido un fortalecimiento permanente de la base de capital del sector. La industria ha mantenido un apalancamiento de primas netas prácticamente constante, a un nivel de 2x que AM Best considera adecuado en el mismo periodo.

AM Best considera que los esquemas regulatorios basados en riesgo como Solvencia II pueden potenciar la penetración de los seguros al ofrecer una mejor valoración de los diferentes riesgos gracias a herramientas más técnicas. Sin embargo, es crítica la ejecución y la supervisión del proceso a cargo de aseguradoras y reguladores con sólida experiencia en la industria, además de un conjunto adecuado de competencias técnicas. De lo contrario, el riesgo de que se produzcan distorsiones en el mercado que pueden afectar el ambiente competitivo, o los movimientos de capital o las asignaciones de activos hacia estrategias menos eficientes, pueden disminuir o incluso neutralizar los beneficios de las normas de seguros modernizantes.

AM Best considera que la capitalización del mercado de seguros de México es la más sólida, según la medición del índice de adecuación de capital de Best, y la adopción del marco regulatorio Solvencia II seguramente continuará fomentando un desarrollo firme y el fortalecimiento de la solvencia de las aseguradoras que participan en el mercado.

Para consultar la versión completa del informe especial, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=285260.

