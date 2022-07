La Clínica de Atención Primaria de Centro Médico Escalón ofrece una atención de calidad a bajo costo

Todo ser humano debe saber que lo más importante es un chequeo preventivo sin importar la edad, los antecedentes familiares o el estilo de vida que se tenga, para prevenir algún tipo de enfermedad antes que se vuelva una enfermedad crónica.

En ese sentido, la Clínica de Atención Primaria de Centro Médico Escalón tiene como objetivo detectar factores de riesgo que permitan diagnosticar, identificar y prevenir cualquier alteración en la salud.

Por ello, ofrece atención de calidad a un bajo costo en los siguientes servicios: consulta de medicina general, chequeos médicos, consulta ginecológica, toma de citología, seguimiento de resultados de examen, constancias de buena salud, toma de tensión arterial, toma de hemoglucotest, toma de electrocardiograma y telemedicina.

No automedicarse

La Clínica de Atención Primaria de Centro Médico Escalón conoce lo importante que es la salud para el paciente, por eso recomienda no automedicarse. Esto debido a que, generalmente, las personas prefieren automedicarse, pensando que el dolor es algo sencillo o leve y no requiere de consulta médica. La automedicación no es recomendable, ya que ésta sólo disminuye la molestia de manera superficial y temporal, lo ideal es consultar con un médico cuando existe un malestar recurrente, ya que no es normal tener que medicarse a diario y sin una indicación médica.

Consultar inmediatamente

Cuando exista un malestar, la Clínica de Atención Primaria de Centro Médico Escalón es la mejor aliada para iniciar el control de la salud de manera preventiva y así evitar padecimientos que no siempre manifiestan síntomas y poco a poco pueden ir deteriorando la salud sin que sea perceptible.

La clínica está ubicada en Calle Juan Jose Cañas y 81 Av. Sur, Edificio 1 Local 5 en Centro Médico Escalón. Horario de atención, de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m,. sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. Haz tu cita al teléfono: 2555-1395.