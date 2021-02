La importancia de votar por rostros

Hay una poderosa razón para votar por rostro en las próximas elecciones del 28 de febrero próximo: Individualizar responsabilidades de su candidato de preferencia.

El deber cívico de ejercer el voto conlleva a una mayor responsabilidad de los votantes. La confianza que le otorgue a su candidato de preferencia le permite establecer un vínculo con él, en el mejor de los casos, se establece una alianza ciudadana/político.

En este momento, donde el populismo y el llamado a votar por bandera amenazan nuestra libertad, que tanto nos costó obtener, el voto por rostro se vuelve fundamental para protegerla.

Si esto se logra, usted puede reclamar a su candidato por una iniciativa que no le guste. ¿Préstamos? Usted puede decirle a su candidato que no quiere que vote por más endeudamiento.

Y así podría enumerar muchas iniciativas de interés ciudadano. Quiere una propuesta que defienda a la familia. Cuestione a su candidato preferido, y pregúntele qué ofrece para mejorar la seguridad de las mujeres y niños del país.

Pero sobre cualquier propuesta legislativa que le ofrezcan, pregunte por la viabilidad de esa propuesta. Por ejemplo, un candidato a diputado le puede decir que va a generar más empleo. ¿Cómo? Desde la Asamblea Legislativa solo se pueden generar incentivos, iniciativas que se conviertan en leyes que le permitan a la empresa privada, generar más empleo.

Vivimos es un tiempo en que si usted no está de acuerdo con un perfil en específico, no lo vota y marca a quién usted prefiere, es una forma democrática de permitir perfiles nuevos en la Asamblea. Candidatos que respondan a la gente y no a un político.

Puede interpelarlo ante una propuesta e incluso, sugerir una iniciativa que le beneficie. Pero al votar por bandera, a quién le exige, a quién cuestiona. A quién le va a pedir cuentas. A un partido político entero, cuyas iniciativas se presentan en conjunto, y que a veces obedecen a intereses de una cúpula, se puede tener poca o nula retroalimentación.

Por eso el llamado a votar por rostro el domingo 28 de febrero. Responsabilice a sus candidatos, exíjales y cuestione, cuestione todo. Que al final, el poder es del ciudadano a través del arma más poderosa de los hombres libres, el voto.