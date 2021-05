Lactolac y FESASURF firman convenio de patrocinio

En las instalaciones de Papaya Surf Garden, en la Playa El Tunco, Lactolac y su marca Yogurt Yes firmaron un convenio con la Federación Salvadoreña de Surf (FESASURF), para contribuir así con el deporte nacional, en este caso para el evento Surf City adonde se realizarán los circuitos nacionales.

Las categorías participantes durante todos los circuitos nacionales serán: Open Masculino, Open Femenino, Junior Sub 18, Groms Sub 12, Master, Bodyboard, Longboard, y como una categoría especial para tener a los participantes de mayor nivel y experiencia se hará la categoría Elite.

Lactolac al ser una empresa comprometida con la elaboración de alimentos de gran valor nutricional y cumpliendo con altos estándares de calidad mundial a través de su marca de Yogurt Yes, brinda su aporte al deporte nacional aportando productos de nutrición a los atletas federados, no solo durante las competencias programadas por la federación, si no todo el año en diferentes actividades.

Representantes de Lactolac y FESASURF brindaron conferencia de prensa para dar a conocer el convenio entre ambas instituciones.

Como parte de este convenio, Lactolac realizará además un aporte económico, asesorías nutricionales, kit deportivos y dará una dotación de Yogurt Yes a los atletas federados que participarán en el mundial de surf a realizarse en el país a finales del mes de mayo.

Represente de Lactolac y su marca Yogurt Yes hace entrega simbólica de los Kit Deportivos entregados a los atletas.

