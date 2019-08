Los últimos kilómetros de una caminata de tres días por el santo de El Salvador

María Petrona Matías, de 77 años de edad, era acompañada por sus nietos de 10 y 12 años, quienes con entusiasmo preguntaban cada día cuanto faltaba para la peregrinación. “Desde julio, ellos me preguntaban cuánto tiempo faltaba y cada día le restaban al calendario. Cuando era el día 15, me preguntaron y les dije; “ya solo faltan 15 días”. Al llegar el 31 de julio ellos me dijeron “¡mañana nos vamos!” y así fue, ahora ya vamos en la recta final para llegar a la tierra de Monseñor”, comentó mientras caminaba y vigilaba a sus nietos.

La motivación de doña María, quien peregrinó desde su parroquia Cristo Rey, de San Salvador, era “el amor que monseñor nos tenía, y él nos enseñó a caminar, y nosotros debemos de caminar en las cosas del señor”. Su cansancio era notorio, pero ella oraba a San Romero para tener fuerzas. “Siempre le pido a monseñor Romero que me dé sus pies, para poder llegar hasta el final”, añadió.

El sábado 3 de agosto, era el último día de peregrinación. El reloj marcaba las 6:48 am, y la ubicación de los peregrinos que caminaban hacia la tierra del profeta era el municipio de Chapeltique, en el departamento de San Miguel; 16 kilómetros era la distancia que los separaba de su meta.

La caminata dio inicio y junto a ella la imagen del primer Santo de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero, que era trasportada en un vehículo decorado con flores. Los jóvenes gritaban a todo pulmón las vivas para mantener el ánimo de los peregrinos y recordar la meta y objetivos de la larga caminata.

Todos se mezclaban, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Emprendieron esta caminata desde la capital salvadoreña, el día jueves 1 de agosto, para conmemorar el primer año de la canonización del Santo. No caminaban solos, la imagen de Romero era su guía, y acompañados por el cardenal Gregorio Rosa Chávez, y el obispo de la Diócesis de Santiago de María, Monseñor William Iraheta, lograrían llegar hasta la cuna del profeta.

Los objetivos principales eran pedir por la paz en El Salvador, y crear conciencia en cuidar del medio ambiente. Este año, la caminata fue denominada, "San Óscar Romero, semilla, raíz y fruto de esta tierra". Como parte del objetivo, el cardenal Rosa Chávez entregaba un árbol a las parroquias donde eran recibidos, como símbolo de reforestación y cuidado de la naturaleza.

“Hay un pueblo que recupera la memoria”

El cardenal Gregorio Rosa Chávez acompañó la peregrinación durante los tres días, y estaba emocionado de la participación masiva de la gente. “Mucha gente nos ha acompañado en el último tramo de esta caminata, y eso me ha emocionado mucho porque antes solo nos veían pasar, y ahora caminan con nosotros. Eso es algo maravilloso, hay un pueblo que recupera la memoria, es un legado que se ha dado al país, en esa pequeña ciudad, Ciudad Barrios”.

Cada paso adentraba a los caminantes a los senderos boscosos, con paisajes y vistas a las montañas. Junto al cardenal también caminaban jóvenes, sacerdotes y obispos de distintas partes del país.

“La peregrinación de la tumba a la cuna del profeta este año, que conocemos como el Camino de San Oscar Arnulfo Romero, tiene tres objetivos: primero agradecer a Dios, por el primer aniversario de la canonización; segundo pedir por la paz en nuestro país, pero que esta petición se vuelva en una conciencia que todos somos artesanos de la paz, que trabajemos para alcanzarla; y tercero el cuidado de la casa común, el cuidado de la ecología, por eso vamos sembrando árboles, y dejando árboles por las parroquias donde pasamos, para que puedan ser cultivados y cuidados; sobre todo la parte de oriente que es la más deforestada y pueda volverse más verde”, explicó el representante de la diócesis de Santiago de María, monseñor William Iraheta.

Uno de los atractivos más importantes que Ciudad Barrios ofrece a los peregrinos es la casa de nacimiento del Santo, que ahora es propiedad de la Cooperativa de Cafetaleros de la misma ciudad, pero la iglesia quisiera que el destino de la casa fuera diferente.

“Nos duele mucho saber que donde Monseñor Romero nació no exista ningún vestigio físico. Nos ha dolido en el alma, porque es el lugar para venerar, pero no existe ese lugar, nos duele mucho que esa casa se vendió y se convirtió en un edificio de dos plantas, pero la historia es así, uno a veces no vislumbra lo que significa un detalle como ese, solo queda esperar las opciones”, expresó el cardenal Rosa Chávez.

La peregrinación avanzaba. La ruta se encontraba señalizada con la información de cuantos kilómetros hacían falta. En el trayecto se realizaron descansos, que unos aprovechaban para tomarse fotografías, otros decidían adentrarse al bosque, y los colaboradores recogían la basura que estaba a su alrededor.

La llegada al lugar conocido como El Chorrón, que es una cascada con una caída de agua sobre la carreta, fue satisfactorio para muchos pero decepcionante para otros, puesto que uno de los objetivos principales de la peregrinación es cuidar al medio ambiente. La cascada hoy en día está casi desaparecida, debido a la poca lluvia que se ha registrado en la zona, además que es retenida en la parte superior para regadíos.

“Hemos dicho que sin agua no hay vida, y sin bosques no hay agua, y el agua es un derecho humano fundamental, no es una mercancía, es un derecho. Si eso lo aceptan los que hacen negocio con el agua, daríamos un salto gigantesco. La iglesia está emprendiendo esa lucha y no vamos a dejar, porque sin agua no hay vida. Hay tanta agua contaminada en el país; no hay ningún río que este purificado, ninguno prácticamente, entonces no podemos aceptar esa verdad horrible de muerte”, añadió el Cardenal.

Saliendo de aquella zona montañosa se notaba la presencia de los habitantes de la ciudad que iban al encuentro de la peregrinación.

Centro Penal y Plan de Seguridad

Al llegar a la cuna del Santo de América, una estructura que a su alrededor posee un muro perimetral impide la vista hacia adentro. Garitones y un portón pintado de color amarillo, que en lo alto tiene escrito “Centro de Cumplimiento de Penas, Ciudad Barrios”, es lo que da la bienvenida a todos los peregrinos.

El cardenal Rosa Chávez, y Monseñor William opinaron, al preguntarles si hay algún proyecto para gestionar el traslado del penal:

“¡Eso va a suceder, eso va a suceder! exclamó, no pega un penal con un mártir, eso también denuncia un problema, el problema del porqué la gente cae en el crimen; es como un grito de protesta de los jóvenes que están ahí, sin futuro, sin esperanza; quizá por culpa de ellos, pero también por culpa nuestra. Queremos que ese penal desaparezca de ahí, debe ser un lugar de cultura, de esparcimiento, de esperanza… eso va a llegar, pero por ahora pues, es como un grito de protesta del dolor humano, al que hay que responder en forma proactiva y positiva; la gente siente. Y eso es lo primero que uno ve cuando llega y se corta la señal telefónica”, dijo el cardenal.

En tanto el obispo de Santiago de María opinó que “ya hemos trabajado en eso pero no lo publicamos. Pensamos en realizar muchas cosas, pero preferimos mantenerlas en secreto para no generar falsas expectativas, trabajamos paso a paso y cuando ya tenemos concretizado algo es que lo comunicamos; pero en todo esto estamos viendo y pensando haber en que se materializa todo”.

Con respecto al plan de seguridad que el presidente de la República Nayib Bukele ha puesto en marcha, monseñor William comentó que “el mal que tenemos es duro, grande y radical; necesita medidas así para ser sanado. Quien hace el mal debe de tomar conciencia de lo que hace, y dejar de hacerlo voluntariamente, si no alguien tiene que pararlo y asumirlo sin engaño ni falsedades; entonces nuestra esperanza es que se realice y materialice para el bien del pueblo”.

Para el cardenal, trabajar por la paz en El Salvador es tarea de todos los cristianos. “Hay una cosa clara, la gente está con expectativas positivas, eso es bueno, se necesita que la gente esté más proactiva, si no tocamos el corazón de los violentos, no estamos haciendo nada, y ese corazón solo lo toca Dios, no la represión. Este es el papel de nosotros los cristianos, darles a estos muchachos una perspectiva diferente, y tener una oportunidad de rehacer su vida, pedimos en esta caminata eso de manera muy especial”, expresó.

Una peregrina que buscaba dar un mensaje a la población

Juana de Jesús Rodríguez Jiménez, de 61 años de edad, de la Parroquia San Luis Gonzaga, Apopa, llevaba sobre su cabeza una planta. “El significado que tiene es que monseñor Romero nos está dejando mucho que hacer, tenemos que sembrar árboles y deseo que este pueblo sea bendecido por la lluvia, vemos que el medio ambiente está muy contaminado, que nosotros lo hemos arruinado; de ahora en adelante tenemos que ver como lo recuperamos”.

“Ánimo en el camino, la iglesia es camino constante, el pueblo de Israel nació en camino en el Éxodo y nosotros debemos continuar esta caminata que nos recuerda que tenemos una meta, y esto es el sentido de la peregrinación los tres objetivos, y que cada uno tome conciencia de volverse sujeto activo de la trasformación de nuestro país en la vida cotidiana”. Obispo de la Diócesis de Santiago de María, Monseñor Williams

“No tenemos la cultura de la peregrinación en el país, no hay santuarios que impacten y que traigan gente de otros países. Esta es la experiencia más nueva, más novedosa y más revolucionaria también, esta gente va a contarnos porque está aquí, muchos van para ponerse en paz con Romero, no lo conocieron, lo odiaron o lo atacaron, incluso hicieron fiesta cuando lo mataron; y ahora se dan cuenta que es un santo y es universal; su pueblo mismo no lo recibió al igual que a Jesús de Nazaret, ahora están caminado con nosotros”. Cardenal Gregorio Rosa Chávez