Orlando Carranza: Hoy vemos amenazada nuestra libertad

¿Cómo surge la inquietud de participar en estas elecciones?

Estoy preocupado por lo que ha pasado y puede pasar en el país. El ataque directo entre el Órgano Ejecutivo y Legislativo, más que por una razón específica de beneficiar a la población, se trata de un tema de poder. Creo que el Ejecutivo que están alrededor de la función pública han desatendido a la población para entrar a un juego político que eso no beneficia a la gente. Me preocupa que se utilicen las estructuras del Estado en contra de la misma población, que vean coartada su libertad. Y, por otro lado, en el 2020 se perdieron cerca de 65 mil empleos formales, hablamos de cerca de 200 mil personas que fueron afectadas cuando llegó la pandemia al país, no vemos una línea de trabajo en función de estas personas, creo que la gente vale más que 4 cajas de comida en 10 meses.

Orlando Carranza, candidato a diputado de La Libertad, por ARENA.

Qué piensa de las críticas hacia los partidos “tradicionales”, están llegando a puntos críticos de aceptación de la gente

Yo participo con ARENA porque es el partido con el que comulgo en sus principios y valores. Hubo gente que cometió errores y que utilizó al partido para beneficios personales. Esa gente, o está presa o está en otros partidos, de hecho, corriendo como candidatos de otros partidos. Soy un ejemplo de renovación de ARENA, de la oportunidad que dan de gente que no ha estado en la política, y que a la vez tenemos criterios y pensamientos propios, no porque trabajemos solos, sino porque en esa diversidad de pensamiento podemos llegar a acuerdos para llevar soluciones reales a la gente. ARENA es una marca que hizo mucho por El Salvador, pero que está siendo desgastada por la estrategia de odio de parte de un solo liderazgo. Creo que ARENA puede cambiar muchas cosas, y por esto estoy acá. Estoy en el momento en que a mi generación le toca poniendo la cara y luchando por El Salvador. Insisto, los principios y valores de ARENA: Familia, Empresa Privada, Desarrollo, Paz, Progreso y Libertad son con los que yo comulgo.

Y qué opinión tiene de las encuestas que en este momento no favorecen mucho al partido por el cuál usted corre en una candidatura.

Las encuestas han fallado a nivel internacional en muchos aspectos, solo en EEUU se decía que Joe Biden iba a ganar con holgura la elección y al final fue una elección apretada, estamos viendo el mismo escenario que tenemos en el país donde existía confrontación, donde Trump hablaba de fraude. Las encuestas son fotografías del momento y dependen mucho de cuál es el formato con el que se hace. Lo único cierto en política es lo que ya pasó, y la elección no ha pasado, tenemos mucho por hacer y la sensación en el terreno es muy positiva. He estado trabajando en la mayoría de municipios de La Libertad y me siento contento que la gente nos recibe y nos escucha, nos permite poder conversar.

¿Para Orlando Carranza, en este momento la democracia de El Salvador corre peligro?

Sí. Me preocupa ver como la PNC que no es una institución beligerante, sino que está al servicio de la población, y no de una sola persona. Por supuesto que peligra la democracia, no podés entregar el poder completo a una figura, tenemos varios ejemplos como Hitler, Chávez y Castro, y te puedo decir que, así como están caminando las cosas en este país, así iniciaron allá, pero todavía estamos a tiempo de enmendar. Debemos defender la libertad que costó 20 años de guerra obtenerla. Nos están vendiendo un mensaje de odio, y será un porcentaje muy pequeño el que tome sus cosas y se vaya del país, la mayoría nos tendremos que quedar. Por tanto, no podemos vivir en desacuerdo con los demás, dicen que la unión hace la fuerza, y es lo que menos estamos viendo, lo que están buscando es separarnos para poder agarrar al pueblo lo más débil posible.

Qué considera que se debe resolver lo más pronto posible para la población

Empleo. Generar condiciones de empleabilidad es lo primero que deberíamos estar discutiendo en el 2021. No podemos tener a la gente solo esperando por una bolsa de comida a la puerta de su casa. Lo básico se resuelve a largo plazo. Entre mis propuestas, quiero apostar por la generación de emplea a través de la Innovación y Tecnología como una fuente para desarrollo de empleos. Las empresas de innovación y tecnología son las más beneficiadas durante la pandemia. Amazon, Google, etc., son ejemplos que la innovación y tecnología es ahora punta de lanza en el desarrollo. El Salvador puede entrar en esa dinámica, por tanto, hay que educar a la población en este aspecto, que seamos los que podemos dar ese servicio al mundo.

¿Qué otras propuestas impulsaría Orlando Carranza de llegar a la Asamblea Legislativa?

Además del empleo, quiero mejores condiciones para la defensa de las mujeres. Si bien es cierto existe una ley, es bien compleja de aplicar. Te pongo el ejemplo: si una mujer es violentada en determinado lugar, y su agresor viaja a otra ciudad, la mujer debe viajar a ese municipio a poner la denuncia. Es decir, lejos de favorecer a la víctima, le complica la vida, la mujer debe hasta dejar a los hijos con alguien que se los cuide y desplazarse hasta esa zona para poner la denuncia, al final lo que vemos es una impunidad, porque hay un proceso largo, y la mujer debe seguir viviendo en la misma casa con su agresor.

Creo en el deporte también, y como ha sido un disuasivo para la violencia. Es posible porque lo he visto en la municipalidad de Santa Tecla, hay jóvenes en riesgo de zonas conflictivas que han tenido éxito en el deporte de alta competitividad. Apuesto a mejorar la infraestructura deportiva del país, descentralizar los escenarios deportivos, para brindar la oportunidad a muchos jóvenes. Mejorar el porcentaje de la pensión, creo que podemos llegar hasta un 68%, pero tampoco debemos prometer el 100%. Aparte de eso es necesario buscar mecanismos que hagan más rentables el fondo de inversión.

Por otro lado, el tema de seguridad para que la PNC pueda crecer es brindando más recursos a los agentes del CAM. Hay que dar la profesionalización de estas unidades que apoyen a los policías en la labor, para eso hay que dotarlos de recursos. En el caso del FODES, hay una clara intención de no cumplir con una obligación para pagarlo. Pero los políticos también son ciudadanos que no están por encima de la ley, por tanto, es una obligación. El FODES es para obras, y si no se paga afecta a la población.

Un llamado a todas las personas para que se acerquen a las urnas el próximo 28 de febrero.

Vaya a votar, saque su mascarilla y su alcohol gel, son las mismas medidas que toma para salir a la calle a cumplir con sus obligaciones, por tanto, acérquese a las urnas este 28 de febrero. Vaya a votar para que otros no sigan decidiendo por usted, y está permitiendo que otros pongan líneas que usted probablemente no quiere. La realidad es que hoy vemos amenazada nuestra libertad y sino está contento con la estructura, pues vote por las personas, vote por rostro y no por la bandera. Es importante que le demos el voto de confianza por una sencilla razón, porque usted puede individualizar responsabilidades, por eso les pido que este 28 de febrero marquen la casilla 9 de ARENA en La Libertad. Soy de una generación que tiene más futuro que pasado, estoy hoy aquí en el momento justo de mi tiempo en el cual yo puede participar, dar la cara y ser responsable de mis actos y de lo que quiero hacer.