Polémica: ¿Dopaje en la selección de Rusia? Esto afirman

Hay polémica en la prensa internacional en torno a la supuesta inhalación de amoníaco por parte de los seleccionados rusos durante partidos clave de la Copa del Mundo.

De acuerdo al periódico alemán Bild, los jugadores de la selección que dirige Stanislav Chechésov inhalaron amoníaco durante el encuentro con la escuadra croata, en los cuartos de final del Mundial en el que son anfitriones.

El amoníaco, si bien no es una sustancia prohibida, sí se considera que genera beneficios físicos al inhalarse, por lo que pese a no ser ilícita, no es bien vista.

Por su lado, el Süddeutsche Zeitung, otro diario germano, sostiene que la inahalación no se limita al juego con los balcánicos, sino que también recurrieron a la sustancia en el duelo de octavos de final ante España.

De acuerdo al medio alemán, un portavoz ruso indicó que un jugador "olfateó antes de la sustitución contra España un algodón empapado en amoníaco".