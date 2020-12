Programa Becas Inglés para el Futuro gradúa nuevo grupo de jóvenes

La graduación 14 del Programa Becas Inglés para el Futuro se realizó siguiendo el protocolo de bioseguridad.

Plaza Mundo, como parte de Grupo Agrisal y en alianza con la Universidad Don Bosco, UDB graduó a su 14º grupo de jóvenes del Programa Becas Inglés para el Futuro que se logró de manera virtual, adaptándose a los nuevos retos que este 2020 dejó a su paso.

Son 27 los jóvenes que han recibido su diploma. A diferencia de años anteriores en donde se realizaba una ceremonia de graduación y clausura con todos los alumnos beneficiados y sus padres, este año se adoptó una entrega personal del diploma de graduación para reconocer el esfuerzo de cada uno de los graduados, pero protegiendo su salud y la de sus familias.

La iniciativa, que se realiza cada año desde 2007, busca brindar apoyo a los jóvenes de las zonas aledañas a Soyapango, ahora también Apopa. Plaza Mundo ha desarrollado y financiado desde su inicio este programa, y es impartido por la Universidad Don Bosco, UDB en coordinación con el Ministerio de Educación. Agrisal Inmobiliario ha invertido más de $371 mil en este programa a lo largo de estos catorce años. A la fecha se han otorgado más de 1,000 becas a jóvenes de diferentes centros educativos en la zona.

“Nos llena de orgullo seguir apoyando a todos estos jóvenes que desean salir adelante. Les damos una herramienta que les permitirá desarrollar su potencial al máximo, para ser más competitivos y adquirir nuevas y mejores oportunidades en su futuro laboral,” mencionó Luis Sánchez, gerente de Operaciones Plaza Mundo.

Oportunidad

Los jóvenes beneficiados aseguran que todo el esfuerzo ha valido la pena y tienen desde ya grandes metas por cumplir. Lo que un día era un sueño, hoy lo ven como una realidad gracias al programa que Grupo Agrisal bajo su plataforma SonreiRSE desarrolla en sus comunidades más cercanas.

Con esta iniciativa se benefician jóvenes de los municipios de Soyapango, Ilopango, San Martín, Ciudad Delgado, Tonacatepeque y Apopa.

“Estas clases me han ayudado porque los maestros me dicen cómo tengo que decir algo, me gusta que son bien interactivas. El mensaje que le daría a los jóvenes que se van a incorporar es esforzarse, porque el nivel de inglés se logra con esfuerzo, siendo también autodidacta,” comentó estudiante de tercer año de las Becas Inglés para el Futuro.

“Me siento motivada porque siempre he querido aprender para conocer otras culturas y apoyar a otros a aprender inglés. Mi consejo es que si quieren, pueden; lo van a disfrutar al máximo. No se detengan, les ayudará en el futuro y les abrirá muchas puertas,” expresó estudiante de segundo año de las Becas Inglés para el Futuro.

Debido a las restricciones por la pandemia Covid-19, este 2020 el programa debió adaptarse para seguir de forma virtual. Siempre con la salud y el bienestar de los estudiantes beneficiados en mente, fue necesario encontrar la manera para que desde sus casas continuaran el aprendizaje, sin afectar la calidad del programa. Las evaluaciones, tareas y clases se realizaron de forma virtual, con profesores calificados que brindaron el seguimiento oportuno a cada uno de los beneficiados, a través de herramientas y canales digitales que facilitaron el aprendizaje. Esto presentó dificultados para algunos, pero aun así son más de 65 jóvenes quienes lograron terminar primer y segundo año y continúan con el reto para 2021.

Convocatoria 2021

La convocatoria 2021 ya está abierta y finalizará el 21 de enero de 2021. Entre los requisitos que deben cumplir los postulantes se encuentran: ser salvadoreño de nacimiento o nacionalidad, residir o estudiar en los municipios de Soyapango, llopango, San Martín, Ciudad Delgado, Tonacatepeque y Apopa, y ser un estudiante destacado con

deseos de superación.

El Programa Becas Inglés para el Futuro es una iniciativa de Plaza Mundo como parte de Grupo Agrisal, ejecutado por la Universidad Don Bosco, UDB.

Plaza Mundo invita a los jóvenes interesados en participar, si cumplen con los requisitos establecidos, a realizar sus consultas llamando al teléfono 2500-2500 y 2500-2545, o escribiendo al correo, servicioalcIienteplazamundo@agrisal.com. También pueden ingresar a https://plazamundo.com.sv/ y descargar el formulario para aplicar al programa

Becas de Inglés para el Futuro 2021.