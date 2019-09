¿Qué fue de Don Román, el primo olvidado de Don Ramón?

Los personajes de El Chavo del 8 marcaron la infancia de muchas personas. ¿Quién no recuerda a ese niño que se escondía en un barril y le gustaba las tortas de jamón?, ¿o a aquella niña pecosa que culpaba de sus travesuras a los demás?, ¿o de repente a ese chiquillo mimado y a veces egoísta que paraba con los cachetes inflados?, ¿o a esa mujer que llamaba chusma a sus vecinos?, ¿o quizás a la que era confundida con una bruja por su aspecto?, ¿también al señor que cobraba la renta?, ¿o al profesor que iba a la vecindad a ver al amor de su vida?, ¿e incluso a ese hombre delgado que debía 14 meses de alquiler?

Don Román fue el primo de Don Ramón. (Foto: Televisa)

A pesar de que ellos y otros más como la Popys, Ñoño, Godinez, Doña Nieves y Jaimito el cartero vienen a nuestra mente, hay uno que ha quedado en el olvido. ¿De cuál se trata? De Don Román, el primo de Don Ramón.

Sí ese señor de aspecto delgado que un día llegó a la vecindad buscando a su pariente, pero en lugar de hallarlo se topó con los niños mientras jugaban.

Sabe qué ha sido de su vida tras aparecer solamente en dos capítulos de El Chavo del 8. A continuación te contamos la historia de este personaje, que lo acercó a uno de los actores más queridos del público.

Don Román tenía un parecido físico a Don Ramón. (Foto: Televisa)

Don Román

Un día, un extraño personaje llegó a la vecindad cuando los menores estaban jugando en el patio y tras una pequeña discusión, el Chavo al querer agredir a Quico, golpeó con un palo a este señor, a quien lo llamó ladrón porque estaba saliendo de la casa de Don Ramón. En respuesta, el individuo le señaló que era su primo.

En ese instante, Doña Florinda sale ante los llamados de Quico a quien le pregunta qué sucedía, a lo que su hijo le responde que le querían pegar con el palo, pero como en ese momento Don Román tenía aquel objeto recibió una cachetada. Al darse cuenta de su error, le pregunta quién es a lo que el Chavo le dice que es el primo de Don Ramón, motivo por el cual nuevamente le lanza una cachetada.

Luego de retirarse, Noño le consulta por qué no se defendió, pero el Chavo responde que “no puede hablar por los dientes aflojados”, a lo que Don Román recuerda cómo le había dicho su primo que debía pegar a este cuando se portaba mal y le lanzó un cocacho que lo hace llorar.

Tras diversos incidentes, Doña Clotilde también conoce a este familiar de su Monchito, quien también le llama la atención. Al final, ocurre una confusión y el pobre Don Román termina dentro de una caja.

Aparición de Don Román

Don Román hizo su aparición en dos capítulos dentro de toda la serie: “Las escondidas” y “La caja de madera”.

Debido a que era el familiar de uno de los personajes más queridos de la vecindad, también tuvo características similares a Don Ramón, pues era delgado, de malgenio, flojo, poco tolerante con los niños y se involucraba en problemas.

Don Román llega a la vecindad y se encuentra con los niños. (Foto: Televisa)

¿Quién era en realidad Don Román?

Don Román fue interpretado por el actor español Germán Robles, quien perteneció a la Época de Oro del cine mexicano. Fue actor de doblaje de películas de Walt Disney de Pixar como: "Bichos: una aventura en miniatura", donde le prestó su voz al mantodea Manny, y "Ratatouille" donde hizo la voz del crítico Anton Ego.

Nació en Gijón, Asturias, el 20 de marzo de 1929. Y desde pequeño, a la edad de siete años, tuvo que afrontar la ausencia de su padre, opositor de Francisco Franco, y la de su madre, quien fue arrestada. Quedando al cuidado de otros familiares.

El padre de Germán Robles viajó a México, con el apoyo del gobierno de Lázaro Cárdenas, pero tuvo que esperar 10 años para que se pudiera reencontrar con su hijo y su esposa, cuando el muchacho ya tenía 17 años.

Sin embargo, su llegada fue difícil pues el racismo contra los emigrantes fue duro. “Tuve que luchar mucho contra los que no entendían, desgraciadamente la minoría que amparó a los republicanos españoles fue una minoría, y el resto de las personas llamaban despectivamente y decían que veníamos a quitarle el pan a los mexicanos. Pero no, yo venía a trabajar, no se lo venía a quitar a nadie de la boca”, dijo en entrevista con la cadena TV Azteca.

Pese a que había estudiado en España para ser perito industrial, en México se inclinó por la Filosofía y Letras, algo que lo acercó a la poesía y proclamación. Pero no fue hasta que su padre, dedicado a trabajar como director de escena de teatro, que lo acercó a las tablas. Es así como el director Enrique Rambal lo descubrió y comenzó su carrera como actor, con producciones como 'La dama de las camelias'. Más adelante fue contratado para dar vida al 'Conde Duval' en "El Vampiro", con la imagen que lo inmortalizó.

Lastimosamente, su rostro era relacionado por su rol como vampiro y nadie lo contrataba para otros filmes. Tuvo que esperar muchos años para volver a encontrar trabajo en el cine en películas como "Herencia maldita", "El hombre murciélago" y "El Zurdo".

Germán Robles interpretó a Don Román. (Foto:Aguijón Musical)

¿Por qué apareció Don Román en la vecindad?

De acuerdo con el portal Infobae, Robles fue llamado por Chespirito cuando empezó a ser conocido en México. Una de las versiones indica que necesitaba un reemplazo para Ramón Valdés, quien tenía problemas de salud. Sin embargo, Don Ramón se recuperó y regresó a la serie televisiva.

Se pensó que Germán Robles podría haber vuelto al programa en 1979, cuando Ramón Valdés lo abandonó, pero esto nunca ocurrió.

Últimos años

Robles continuó en la actuación de telenovelas, pero de teatro. Sus últimos años de vida volvió al terror como actor principal de la exitosa puesta de "La Dama de Negro", pero como la obra se realizó en la oscuridad, en una ocasión di un mal paso y cayó, resquebrajando su salud.

Fue sometido a una cirugía para quitarle parte del intestino, pero le diagnosticaron peritonitis y estuvo en terapia intensiva hasta su muerte. Él falleció a los 86 años, el 21 de noviembre de 2015.

A pesar de haber radicado en México y ser uno de los actores más reconocidos, nunca pudo obtener la nacionalidad mexicana que solicitó, incluso en 10 ocasiones. Por ello, tras su muerte, su pareja Ana María Vázquez señaló que el deseo de Robles no era reposar en el país azteca, sino en Asturias, España, al lado de sus padres.