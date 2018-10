René Girón, premio bienal de arte de España, imparte su conocimiento en Nueva Guadalupe

Para René de Jesús Girón su arte es tan significativo como la vida misma. Su obra pictórica se caracteriza por su temática de costumbrista, en la cual refleja un El Salvador tradicional y rico en expresiones varias.

“Desde niño he pintado y me ha gustado el arte. Soy sensible a todo; es la misma sensibilidad quien me hace buscar mecanismos de expresión. Lo más próximo al arte que tenía era dibujar con carbón, lo hacía con lo que tenía a la mano, me gustaba”, recuerda este migueleño de 59 años de edad, originario de Chinameca.

Entre cientos de lienzos inundados de sentimientos, a Girón le guía un modo de expresión único y lleno de la sencillez, de un corto viaje a diferentes lugares, de lo que la gente ignora. Para él, plasmar el pueblo, las calles, las plazas, volverlo arte es su visión.

Tal dedicación, sencillez, vocación y amor por el arte lo han llevado a ser uno de los artistas más prestigiosos de la zona oriental.

Su trabajo ha sido valorado a escala nacional e Internacional. Buena parte de su obra ha sido expuesta en lugares prestigiosos del país como la Casa de la Cultura del Centro Histórico de San Salvador, el Teatro Nacional de Santa Ana, entre otros.

Soledad y Miseria (acrílico sobre lienzo) es una de sus pinturas que lo encaminó a la proyección internacional. La obra fue expuesta en el Museo de Cervantes, de Valladolid, España. “Yo llevé a El Salvador en esta pintura y fue aceptada”, explicó. La pieza le valió además el Premio Bienal de Arte de España, en el año de 1977, en el cual participaron diferentes artistas latinoamericanos y europeos.

Para el próximo año planea que su obra sea presentada en un museo de Japón, pero es un proyecto del cual aún se reserva los detalles.

A través de su arte, Girón intenta sensibilizar al pueblo salvadoreño, volver a su gente amante de la cultura, a crear un entorno de paz.

Entre sus favoritas piezas se encuentra una llamada “La Espera”, la cual fue creada sobre un acrílico y lienzo de fondo negro, con pincelazos secos. En ella puede percibirse cómo el pintor tiene puesta su mirada desde el interior de una casa campesina hacia afuera; en la puerta se encuentra una señora de pie con un perro al lado; una escena simple que le tomó dos horas plasmar.

Desde hace 6 años, Girón es director de la Casa de la Cultura de Nueva Guadalupe, San Miguel, donde ha logrado mayor actividad de la comunidad, con cursos de arte, pero también en otras áreas.

Es en ese espacio donde este artista comparte su conocimiento con las nuevas generaciones y espera sembrar en nuevos talentos en amor por la expresión