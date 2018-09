Saúl "Canelo" Álvarez vence a Gennady Golovkin

Saúl Canelo Álvarez es el nuevo monarca mundial de peso mediano del CMB y AMB.

Este sábado los dos volvieron a medirse la noche del sábado en una revancha en Las Vegas. Los títulos de las 160 libras volvieron a estar en juego al tratar de definir lo que no pudieron en el empate en septiembre pasado.

Y ahora fue algo personal. El dopaje de Álvarez hizo posponer la revancha, pautada para mayo en principio. También prendió un debate que dejó a Golovkin cuestionando abiertamente la excusa de la carne contaminada en México y sobre si Álvarez estaba limpio en el primer pleito. “No me creo su cuento de la carne contaminada”, dijo Golovkin. “Me parecen sandeces. No me gusta se sale con sus sandeces sobre la carne contaminada”.