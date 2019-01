Tarjetas de crédito: 16 datos fundamentales que todos deben saber

Claudia Salmerón, de la Defensoría del Consumidor, mostró los beneficios que pueden tener y los riesgos a los que se exponen las personas que usan tarjetas de crédito en El Salvador. Brindó recomendaciones la mañana de este miércoles, durante una transmisión en vivo en la fanpage de La Prensa Gráfica.

Estos son los puntos que aconsejó tomar en cuenta para al momento de considerar tener una tarjeta de crédito:

1. Las tarjetas de crédito son facilidades dadas por entidades financieras. Hay beneficios en ellas que se pueden aprovechar, como la ganancia de puntos o millas en ciertos establecimientos, lo que se puede cambiar por dinero en efectivo o en forma de descuentos. Además, en momentos específicos se anuncian promociones con comercios afiliados, como al momento de comprar útiles escolares.

2. Las estadísticas de la Defensoría y de la Superintendencia del Sistema Financiero demuestran un uso irresponsable de las tarjetas de crédito. El mayor porcentaje de personas consulta al tener problemas de sobreendeudamiento.

3. Las entidades financieras colocan esos productos entre los consumidores, quienes no están obligados a tomar una tarjeta de crédito que no se ha solicitado. A lo sumo, se deben tener dos tarjetas, no llenarse de ellas al aceptar todas las que le ofrezcan y caer en sobreendeudamiento. Está prohibido por las leyes que las entidades hagan colocaciones indiscriminadas de estos productos.

4. Se debe cotizar cuál es la tarjeta de crédito que más conviene. Para ello debe tomarse en cuenta el interés, las fechas de pago y la capacidad de pago que cada quien tenga. "La tarjeta de crédito es uno de los productos más caros que existen en el mercado", dice Salmerón. El interés más alto que cobra una tarjeta de crédito en El Salvador es de 63 %.

5. Desde diciembre, la Defensoría tiene un observatorio de tarjetas de crédito en el que se informa cuáles tienen las tasas interés más baja, las que cuentan con el interés más alto, sus condiciones, límites de crédito y las prohibiciones para las entidades. Más información puede consultarse en defensoria.gob.sv/observatorio-tarjetas-credito.

6. "Cada vez que se hace uso de la tarjeta de crédito se está adquiriendo una deuda. No es dinero de más que no se va a pagar o que lo están regalando. Es una deuda que adquiere cada vez que pasa su tarjeta", aclara la representante de la Defensoría. Se debe tener considerado el gasto en el presupuesto del próximo mes para pagar sin que se generen intereses. Si se paga la cuota mínima, se generarán intereses.

7. ¿Cuál es el uso correcto? Salmerón recomienda que se use en emergencias, no como un recursos cuando el sueldo no alcanza. No se debe perder de vista la tarjeta de crédito. En algunos lugares el mismo dueño de la tarjeta de crédito manipula el plástico al momento de pagar para evitar fraudes. Los datos de las tarjetas no se deben compartir con nadie. "Con esos datos se pueden hacer compras en línea", dijo Salmerón, quien recomendó comprar en sitios web con las debidas medidas de seguridad.

8. No hacer retiros de efectivo con las tarjetas de crédito, pues se considerará como una compra. Esa cantidad de dinero se deberá pagar íntegramente sumando intereses y otras comisiones.

9. ¿Cómo evitar el pago de membresía? Según Salmerón, es un cobro que no debe realizarse. Existen formas de revertirlo al contactarse con las entidades financieras, pero también se puede buscar el apoyo de la Defensoría del Consumidor para hacer la petición.

10. No se puede cobrar arriba del precio estipulado cuando un artículo se paga con tarjeta de crédito.

11. Tener a la vista las fechas de corte y las de pago para evitar cargos e intereses. Debe buscarse que la fecha de pago coincida con la fecha en que se recibe el sueldo, para que se tenga disponible el dinero necesario para cancelar. Se tiene derecho a pedir cambio en esa fecha, para ajustarla al tiempo en que se recibe el salario. Se recomienda pagar más que la cuota mínima.

12. Estar pendiente de sus estados de cuenta. Guarde sus váucher para poder confrontar todos los cargos, sin botarlos, pues tienen información delicada: los últimos números de su tarjeta, dónde usted compra, dónde se mueve, su estilo de vida, cuánto gasta. Es información que puede ser usada por delincuentes. Si los váucher se desechan, deben romperse bien, hasta tres meses después (que es el tiempo que da la ley para hacer reclamos).

13. Lea los contratos. Algunas reclamaciones no proceden al estar los contratos ya firmados. Es una obligación de las entidades emisoras de tarjetas de crédito poner a disposición de las personas los contratos que firmarán. El problema cuando el usuario no se toma el tiempo de leer el documento para conocer a qué se le da derecho a las entidades.

14. Es prohibido por las leyes que una entidad exija permiso para difundir su información financiera como condición para otorgar productos o servicios.

15. Si usted no paga antes de la última fecha para hacerlo, algunas entidades aceptan que lo haga antes de la fecha de corte sin añadir intereses. Se aconseja pagar más de la cuota mínima para amortizar más a capital.

16. El artículo 14 de la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito sostiene que un usuario puede cerrar el contrato de una tarjeta cuando lo desee. "Si tiene saldo pendiente, se quedará pagándolo, pero el producto ya no se usará y no se cobrarán saldos ni comisiones", explicó Salmerón.