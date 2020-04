Wilberth Hernández: "Quiero buscar ser campeón con Santa Tecla"

El portero nacional Wilberth Hernández fue anunciado como el tercer fichaje de Santa Tecla para el torneo Apertura 2020. El exportero de FAS defenderá a su cuarto equipo en primera división a sus 26 años.

En pláticas con El Gráfico, Hernández se mostró motivado por el reto que se le presenta en Santa Tecla. Su conclusión es que el equipo colinero es clave en este punto de su carrera como futbolista.

"Mi llegada a Santa Tecla la tomo como un gran reto, con una gran responsabilidad. Sé que a la institución donde llego es muy exigente, que se caracteriza por tener buenos jugadores. Estoy consciente de la calidad de porteros que tienen, sé que será fuerte la competencia para ver quién juega así que nada más me comprometo a trabajar fuerte para aportar a la institución", dijo Wilberth Hernández.

Sobre su compañero de equipo, el mexicano Alejandro Dautt, Wilberth Hernández confesó le motiva tener como compañero al portero azteca debido a su vasta experiencia. El exportero de FAS tiene claro que el puesto de titular en el equipo de Osvaldo Escudero será muy disputado.

"Me motiva mucho se la calidad de portero que es Alejandro Dautt y la experiencia que tiene, sé que será una competencia dura y eso me motiva a trabajar el doble, dar lo mejor en cada entreno para poder sumar minutos, soy de la idea que el que trabaja y no se queda acomodado, siempre recibe su recompensa", expresó.

Hernández tiene claros sus objetivos. A sus 26 años militará en su cuarto equipo en primera división luego de defender loa colores en Dragón, Pasaquina y FAS.

"Este es mi cuarto equipo en primera división y uno de mis principales objetivos es primero trabajar y pelear para ser titular. Quiero buscar ser campeón con Santa Tecla e ir adquiriendo más experiencia", confesó.

Wilberth admitió que le sedujo el proyecto de Santa Tecla para este Apertura 2020. También dio su punto de vista sobre las bajas y altas del equipo para esta nueva edición del torneo nacional de fútbol.

"Es un proyecto bastante bueno, sé que los jugadores que se han ido fueron parte fundamental del equipo que ganaron campeonatos, pero me parece que Santa Tecla siempre busca jugadores jóvenes y con buenas cualidades y sé que los nuevos fichajes aportarán mucho a la institución", dijo sobre las bajas.

Sobre las contracciones del equipo para el próximo torneo, Hernández opinó que las incorporaciones dejan la idea de que podrán pelear por el título para el Apertura 2020.

"Sí, me parece buenas contrataciones, el regreso de Yosimar y de Marlon que ya estuvieron en el equipo, ellos fueron parte fundamental del equipo y tienen mucha experiencia. Santos Guzmán me parece un buen delantero y goleador. Me da buenas sensaciones que el equipo se esté armando bien para dar pelea en este próximo torneo", concluyó.