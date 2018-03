11 cosas que debes de saber sobre el Dr. Mike y el voluntariado que realiza en El Salvador

2.

All smiles and good times when talking about diabetes and hypertension. That's how talking about health should be! @Americares #ElSalvador pic.twitter.com/lSfPmjaYMP — Dr. Mike Varshavski (@RealDoctorMike) 25 de marzo de 2017

11.

"Mejorar dietas, incorporar ejercicios, no tiene que ver con dinero, sino con poder", afirma #DrMike en charla preventiva. Foto. L/Paniagua pic.twitter.com/ujnre48CM0 — Revista Ella (@RevistaElla) 28 de marzo de 2017

1. Afirma que escogió El Salvador para su voluntariado, pues siente una conexión especial con nuestro país, ya que a su clínica en EUA, asisten muchos pacientes salvadoreños; recuerda con especial cariño a una pareja de compatriotas que no podían concebir, pero que gracias al tramiento y seguimiento que él les brindó ahora ya tienen una niña.Se ha admirado del buen trato de sus fans salvadoreñas, ya que como el recalcó son más respetuosas que en Estados Unidos.Cuando le llaman sexy se asombra pues afirma que cuando estaba en la escuela era un "nerd", para nada atractivo, pero que le encantaba leer mucho, y es por ello que quiere brindar salud a través de sus conocimientos.El Dr. Mikhail Varshavski, mejor conocido en redes sociales como Dr. Mike, tiene como mascota una perra Siberian Husky, de nombre Roxy. Aseguro que su novia se llama "Salud", que es con la cual se encuentra comprometida en estos momentos al 100%.Su sonrisa, simpatía y buen trato hacia todas las personas, sin excepción, fue una característica que salió a relucir del "doctor más sexi de las redes sociales".Dr. Mike decidió estudiar medicina ya que se sintió inspirado por la labor de su padre quien también es doctor en medicina familiar.Le encantan los paisajes con los que cuenta El Salvador; el pasado fin de semana visitó con otros doctores playa Las Flores, en San Miguel, y la Laguna de Alegría, en Usulután. Asimismo dice que conoció por primera vez un volcán, sin especificar de cual se trataba.En la actualidad se encuentra efectuando un programa de voluntariado, el cual tendrá una duración total de dos semanas. El mismo lo está realizando en Americares - Clínica Integral de Atención Familiar en Santiago de María, Usulután.Hasta el momento ha visitado las comunidades El Milagro y El Recreo, en Usulután, donde ha llevado su programa “Practice What You Prescribe” (“Practique lo que usted prescribe’"), el cual motiva a los médicos a ejercitarse junto con sus pacientes. Esto con el fin de implementar un cambio en la salud de los pobladores.Su principial misión es ayudar a la poblacion a través de sus conocimientos en medicina familiar, aseguró hoy en conferencia de prensa. Además de promover su programa “Practice What You Prescribe” (“Practique lo que usted prescribe’"), brinda charlas para empoderar a todos los pobladores de comunidades cercanas sobre la prevención en salud.Para él, la clave de tener una buena salud no es una píldora milagrosa o tecnología de punta traída del extranjero, basta con que cada uno se conozca, tenga la confianza de contarle a su doctor sus padecimientos y enfocarse en prevenir. Esto para tener una mejor calidad de vida.Si quieres seguir más de cerca cada uno de sus pasos en sus redes sociales puedes hacerlo desde: Twitter @RealDoctorMike Facebook.com/realdoctormike/ , Instagram doctor.mike y Snapchat RealDoctorMike.