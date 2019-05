29 años de atención inclusiva para un mejor futuro

Con 29 años en el mercado local, la Asociación Salvadoreña de Extensionistas

Empresariales del INCAE (ASEI) es una institución financiera sin fines de lucro que se

dedica a la atención de personas con escasos recursos económicos pero que están

dispuestos a emprender un negocio que les permita la sostenibilidad de su grupo

familiar. Cuenta con más de 24 mil clientes y 11 agencias en los municipios de: San

Salvador, Soyapango, Apopa, Santa Tecla, Cojutepeque, Puerto de La Libertad, Santa

Ana, Sonsonate y Ahuachapán.

ASEI otorga créditos desde $50 con intereses desde 1 hasta el 4% mensuales,

dependiendo de la capacidad de pago del cliente. La prioridad de la organización radica

en brindar atención económica, educativa y médica a sus clientes. “Somos una ONG al

servicio de la sociedad civil, conformada por un grupo de personas que tienen ese

corazón dispuesto para apoyar y ver esa necesidad que tienen los salvadoreños. Nos

dedicamos a eso y lo hacemos también con la parte de salud y de educación. Sabemos

que esos tres elementos pueden dar la oportunidad para salir de la pobreza”, recalcó

Ricardo Segovia, director ejecutivo y fundador de ASEI.

Con la inauguración del primer Centro Financiero para la Inclusión en la colonia San

Francisco, en San Salvador, ASEI espera brindar la atención inclusiva a más clientes.

“Le hemos llamado Centro Financiero para la Inclusión porque tenemos ese adjetivo

que nos permite complementar o asegurar que estamos trabajando para la gente que

es excluida de todo el desarrollo social”, agregó Segovia.

ASEI ha otorgado más de 254 mil créditos con un total de 132 millones de dólares en

cartera. El 83% son mujeres con un promedio de $325 por cada crédito. Para muchos

clientes, ASEI ha sido el impulso económico e integral que les ha dado las

herramientas para emprender. “Inicié el negocio antes de comenzar a tener créditos

con ASEI, yo tenía un trabajo fijo, pero luego me quedé sin trabajo y comencé a querer

proyectarme algo con lo que pudiera mantener a mis hijos. Fue ahí donde ASEI me

ayudó. Gracias a ASEI por la oportunidad que nos da a todas para comenzar o poder

cumplir un sueño”, agradeció Hamlet Henríquez, con 8 años de ser cliente y

emprendedora de Little Girl Venusita.