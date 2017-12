3 propósitos para que este 2018 sea un éxito

¿Ir al gimnasio, empezar a ahorrar, viajar o perder peso? Si de propósitos hablamos, nos encontramos en la mejor fecha para reflexionar sobre nuestra vida y para visualizar de qué forma la podemos mejorar.

Para ver más allá de los comunes propósitos, te hemos detallado los siguientes, que esperamos pongas en práctica para ser feliz:

1. Aprecia y agradece las pequeñas cosas que la vida te da

Desconéctate un momento al día de los aparatos electrónicos y disfruta tu entorno. Ten una larga conversación con un amigo, frente a frente; observa la naturaleza, interésate por el día de tus familiares o, simplemente, tómate el tiempo para prepararte un rico té y leer un buen libro. Procura hacer de esto un hábito y te será más fácil agradecer por estos pequeños momentos que te regala la vida.

2. Empieza por ti y ¡cambia el mundo!

El optimismo será tu mejor compañía. Puedes hacer cambios significativos en tu alrededor. ¡Siembre un árbol! ¡Recicla! ¡Ayuda a personas sin hogar! ¡Dona para una buena causa! ¡Visita ancianos y enfermos! ¡Dale cariño a un perro callejero! Aunque no lo creas, todos somos parcialmente responsables por el mundo en que vivimos.

3. “Adiós” a todo lo que no te hace feliz

Es tu oportunidad de hacer “borrón y cuenta nueva”. Empieza de manera fresca y positiva. Aléjate de toda persona tóxica que no le trae nada bueno a tu vida y, sobre todo, sé fiel a ti misma. Concéntrate en tus pasiones y no dejes que las personas negativas te hagan dudar.