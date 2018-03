3 trucos para despertar hermosa cada mañana

1. Hidrata tu piel

2. Melena en su lugar

3. Duerme de la manera correcta

Hay días en que la noche no ha sido nada reparadora y puedes amanecer con un aspecto desmejorado, las ojeras y el pelo revuelto pueden ser dos cosas que te acompañen al despertar. Sin embargo, hay algunos truquitos que puedes poner en práctica para asemejarte a la bella durmiente.Aplica crema o vaselina para poder lucir a la mañana siguiente unas manos y pies de terciopelo. También es importante que consientas tu rostro con una buena crema facial que cuente con los nutrientes necesarios para que tu piel amanezca hermosa.Si no quieres amanecer con el pelo revuelto, puedes amarrarlo con una banda suave o con una cinta para evitar las marcas en el cabello. Te sorprenderá ver cómo desaparece la melena del rey león siguiendo este sencillo truco.Si duermes boca abajo es muy probable que amanezcas con el rostro hinchado a causa de la presión que ejerce el peso de tu cabeza. Opta por dormir en posición fetal o boca arriba y usa una almohada que no afecte tu cuello y que te permita dormir con la cabeza más elevada para mejorar la circulación.