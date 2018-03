4 errores que estás cometiendo en la limpieza de tu rostro, y tú ¡ni enterada!

Uso de productos inadecuados para la limpieza.

Lavar tu rostro usando las manos sucias.

El abuso de las toallitas faciales.

Usar la misma toalla por varios días.

Lee también

Lavarse el rostro es una actividad que debe realizarse a diario para librar la piel de suciedad e impurezas. La limpieza facial es una cuestión sencilla, sin embargo hay ciertas acciones que no son saludables para la piel del rostro. Entérate aquí cuáles son algunos de los errores que puedes estar cometiendo al limpiar tu rostro.1.Cuando usas jabón común para lavar tu rostro estás quitando los aceites naturales de la piel, lo cual la hace más vulnerable a las irritaciones y la sequedad. Entonces, lo más conveniente es optar por una loción limpiadora suave con ingredientes hidratantes; una loción que se ajuste a tu tipo de piel.2.Debes dedicar al menos un minuto para lavar y desinfectar tus manos antes de empezar con la limpieza de tu rostro porque si no lo haces, todas las bacterias acumuladas y la suciedad acabarán en la piel de tu cara. Lava tus manos primero y cuando estén limpias, empieza con la limpieza facial.3.Obviamente las toallitas faciales son las indicadas para retirar el maquillaje del rostro en ocasiones específicas, sin embargo, no deben sustituir el lavado porque la limpieza de las toallitas es bastante superficial y tu cara necesita una limpieza profunda.4.Si no cambias la toalla con la que secas tu rostro luego de haberlo lavado, todos los gérmenes y bacterias que tenga acumulados se irán a tu cara. Por eso, es fundamental que la toalla con la que te secas esté completamente limpia.