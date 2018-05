5 detalles sobre la MET Gala 2018 que debes saber

La edición 2018 de la MET Gala es la cita fashionista más esperada por las celebridades, y ya está a la vuelta de la esquina. Este año el baile de la gala tendrá lugar el 7 de mayo y la alfombra roja del evento seguramente estará repleta de estrellas que vestirán creaciones inspiradas en el tema elegido del Museo Metropolitano de Nueva York. Si quieres saber un poco más sobre este evento glamuroso con fines benéficos, te invitamos a conocer 5 detalles de la MET Gala preparados para este año.

1. Temática. La inspiración para este 2018 será “Cuerpos celestes: la moda y la imaginación católica”. Ciertamente, el dress code elegido para la gala dará de qué hablar, pues los asistentes deberán hacer una fusión vanguardista entre la moda y la religión. Esta temática dista bastante de la del año pasado, “Rei Kawakubo / Comme des Garçons”, que se encargó de exaltar a una diseñadora japonesa.

2. Exposición. “Cuerpos celestes: la moda y la imaginación católica”, exposición preparada para este año, estará abierta al público desde el próximo 10 de mayo hasta el 8 de octubre de este año.



3. Anfitriones. Una cantante, una diseñadora y una activista se encargarán de presentar la MET Gala este año. El rol de anfitriones lo asumirán Rihanna, Donatella Versace y Amal Clooney, un trío de mujeres que encarnará el #GirlPower.



4. Invitados. The New York Times informó que por la naturaleza de la temática que tendrá la exposición se ha invitado al cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York, sin embargo no se sabe si asistirá. En cuanto a las celebridades, la lista sigue siendo secreta, pero no cabe duda de que habrá un desfile de estrellas como en las galas pasadas.



5. Looks. Hasta el momento son pocas las celebridades que se han pronunciado sobre la MET Gala, pero cada invitado tratará de lucir lo más apegado posible a la temática. Por ejemplo, Blake Lively está elaborando su vestido con Lorraine Schwartz y Christian Louboutin. Por otro lado, Elizabeth Saltzman, estilista de las celebridades, ha aclarado que la Met no es una fiesta de disfraces ni un baile elegante.