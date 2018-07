5 frases que por nada del mundo debes decirle a tu pareja. ¡Evítalas a toda costa!

Ciertamente, una relación debe tener la sinceridad por bandera, pero también hay que tener un grado de prudencia y más cuando están en medio de situaciones que causan incomodidad y lo más fácil que se te ocurre es soltar una que otra frase que a la larga provocará otro tipo de pleitos o hasta una ruptura con tu pareja. Así que si no quieres que él salga huyendo de ti, presta atención a estas cinco frases que por nada del mundo le debes decir.

1. “Si de verdad me amaras, harías…” No necesitas recurrir al chantaje para que tu pareja haga algo por ti. Él no es adivino y si tú quieres algo, pídeselo o pregúntale directamente si puede o no hacer lo que necesitas.

2. “Tus amigos no me caen bien”. Ahórrate este tipo de comentarios, puede que él ya sepa que sus amigos no te agradan, incluso es probable que tus amistades tampoco le caigan bien. Pero no por eso debes pregonarlo a los cuatro vientos, ten presente que seguramente muchos de esos amigos llegaron a su vida antes que tú.

3. “¿Quién es la mujer con la que estabas hablando?” No se te olvide que tu pareja es una persona independiente y tiene amistades que conoció antes que a ti y entre estas puede haber mujeres, así que no invadas su privacidad porque si habla con otras mujeres no significa que te esté engañando, tenle confianza.

4. “Mi ex hacía lo mismo que tú”. Ni se te ocurra compararlo, a nadie le gusta que lo comparen con otro y mucho menos con el ex, si dices algo como esto tu pareja creerá que no has olvidado a tu ex o terminarás ofendiéndolo con esa comparación. ¿A ti no te gustaría que él te compare o sí?

5. “Cuando vivamos juntos”. Si todavía son novios, por nada del mundo fuerces las cosas, espera un tiempo prudente para tocar este tema y no menciones esa frase en cada oportunidad que tienes, pues una decisión como esa requiere que ambos en verdad lo deseen. Además, si ya llevan bastante tiempo de relación y él te ha dado señales de querer un futuro contigo, sabrás cuándo es el momento adecuado para hablar sobre ello, sin presionarlo.