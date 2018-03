5 tips de belleza de Romee Strijd, rostro del más reciente perfume de Victoria's Secret

1. ¡Todo el día con olor a ángel!

2. Agua: la mejor amiga para la piel

3. El secreto de un cuerpo 10

4. ¿Maquillaje? Solo cuando lo amerite

5. Cabellera envidiable

Todas alguna vez se han preguntado cuáles son los secretos de belleza que tienen los ángeles de Victoria's Secret para lucir celestialmente hermosas. Por eso, aprovechando el boom que ha tenido Romee Strijd, el ángel imagen de XO, Victoria, la fragancia primaveral de Victoria's Secret, te revelaremos cinco de sus secretos de belleza que hacen que luzca y se sienta despampanante.El primer secreto de belleza que revela Romee es que se aplica el perfume en lugares estratégicos como el cuello, las muñecas y detrás de los oídos. Otra recomendación de Romee para que la fragancia dure todo el día es crear capas de la misma fragancia en la piel. Por ejemplo, usar loción corporal y perfume de la misma fragancia hará que la piel absorba el aroma más profundamente y así dure mucho más tiempo.El segundo secreto tiene que ver con el uso de removedores. Romee revela que no usa miles de productos para quitar el maquillaje de su piel, pues considera que la mayoría de ellos son demasiado aceitosos. Su producto estrella es el agua para desmaquillarse.El tercer secreto que revela Romee explica el porqué tiene una estilizada y equilibrada figura. La modelo es enemiga de la rutina y asegura que mezclar actividades, clases grupales y no acomodarse a solo una rutina de ejercicios hace que mantenga la emoción y la disciplina por el ejercicio y siempre obtenga resultados sorprendentes.El cuarto secreto de belleza que revela cómo hace Romee para tener una piel tan joven y fresca (que seguramente todas se mueren por conocer), es que no se maquilla todo el tiempo, solo lo deja para ocasiones importantes. Su mejor amigo de uso diario es el hidratante.El quinto y último secreto que tiene Romee para lucir una melena despampanante y hermosa es que usa champú volumizador acompañado de acondicionador solo en las puntas, pues eso hace que su cabello no luzca plano y tenga toda la actitud.