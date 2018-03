5 tips para cuidar de forma adecuada tus zapatos

1. Limpieza adecuada

La falta de espacio o el no tener tiempo suelen ser las principales excusas para dejar los zapatos a un lado de tu cama o en cualquier lugar de tu habitación. Aunque no puedas contar con un clóset como el de Carrie Bradshow, de "Sex and the City", puedes conservar el buen estado y la apariencia de los zapatos que tanto amas siguiendo estos tips:No todos los zapatos están hechos del mismo material, así que para mantenerlos limpios debes de recurrir a productos especiales. Podrás encontrar desde cera a spray, aunque si son de tela, puedes lavarlos tranquilamente con agua, ¡pero nunca hagas esto con unos de gamuza!Evita los espacios húmedos y escoge uno limpio y seco para mantener en buenas condiciones tus zapatos. De preferencia, consérvalos dentro de sus cajas o bolsas de tela.Sobre todo en los zapatos que no son cerrados del todo o están compuestos por tiras, procura rellenarlos con papel de periódico o seda, mientras estén guardados, para mantener su forma.De seguro ya has escuchado que es bueno intercalar el uso de zapatos para no usarlos dos días seguidos y evitar que se acumulen malos olores y bacterias. Cuando uses estilos cerrados, lo mejor es usar siempre medias o calcetines.Algunos zapatos pueden decolorarse si pasan mucho tiempo bajo los rayos del sol, así que evita pasar un tiempo bastante prolongado bajo el sol.