5 tips para que tu perfume dure por más tiempo

Seguramente ya tienes una forma establecida de aplicarte perfume, sin embargo, puede que no sepas dónde usarlo para que dure más tiempo. A continuación, te damos algunos consejos para que logres que la permanencia de tu perfume se prolongue en tu piel.En algún momento vas a llegar a pensar que no hueles a perfume, pero eso es así porque con el pasar del tiempo tu olfato se acostumbra al aroma y este se vuelve imperceptible. Ahora bien, que tú no sientas el olor no significa que los demás no lo perciban, así que es mejor que no abuses de la fragancia.Los puntos donde late el pulso son los recomendados para que apliques el perfume. Así que ponte perfume en las muñecas, detrás de las orejas, en la clavícula o detrás de las rodillas; no es que solo ahí debas aplicarlo, pero en estos lugares la temperatura corporal es más alta y por eso el perfume se evapora de forma más lenta.Cuando apliques perfume, tu piel debe estar limpia y humectada; puedes usar crema corporal de la misma línea de tu fragancia. Si no la tienes, entonces utiliza cualquier crema hidratante con olor neutro, así lograrás que el aroma perdure más tiempo.Desde la primera aplicación el perfume pude durar hasta seis horas, luego comienza a perder su olor; entonces, para que logres mantenerlo, procura llevar en tu bolso un pequeño atomizador con el que puedas dar retoques ocasionales.Recuerda que los perfumes no son eternos y se van degradando por factores como la temperatura o porque ya cumplieron con su vida útil. Por eso es importante que lo guardes en un lugar fresco y seco para que conserven su aroma original.