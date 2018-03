6 consejos prácticos para ser una líder digital, gracias a Karla Ruiz Cofiño

Lee también

Estos son los seis consejos prácticos que Karla Cofiño comparte a las mujeres salvadoreñas para que comiencen a trabajar en su propia marca personal, a partir de hoy.En el mundo digital, esto viene a ser como tu Documento de Identidad o tu licencia de conducir. Necesitas tener una dirección con la que redireccionar al mundo contigo.Si no quieres tener tu propia página web, entonces debes tener, al menos, tu email personalizado. Lo menos profesional sería tener uno con dominio "@hotmail.com". Esto porque cuando hablamos de líderes digitales, lo primero que se necesita es que la mujer destaque y no sea del montón.Todas las mujeres tienen mucho qué compartir. Aunque no seas una celebridad, tú puedes tener tu propia página web. Acá podrás incluir tu descripción personal, intereses e historias interesantes de tu país. Actualmente, hay ciertas páginas que pueden ayudarte. Por ejemplo: About.me (que es un integrador de redes sociales), SquareSpace (puedes adquirir tu dominio por un estimado de $20 anuales), entre otros.Esta es la forma en la que te vas a comunicar con los "Decisions Makers". No solamente limites tu presencia a redes sociales como Facebook o Twitter. También puedes unirte a otras. Por ejemplo, si eres emprendedora y tienes un proyecto de impacto social, puedes registrarte en AngelList.com.Ahora existen páginas web que te permiten diseñar tu firma, tal es el caso de WiseStamp. La tendencia está más enfocada a colocar tu fotografía e incluir tus redes sociales.Al igual que tu tarjeta de presentación, puedes compartir tu tarjeta de contacto, a través de WhatsApp, en la cual debes incluir tus números de teléfono, correo electrónico, página web, redes sociales. No pierdas ninguna oportunidad para compartirla a tus nuevos contactos profesionales.