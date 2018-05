8 fechas que marcaron la historia de la hamburguesa

La hamburguesa no tiene un año, lugar ni inventor definitivo, pues no existen documentos oficiales que contengan dicha información, únicamente historias colectivas vía oral que se han transmitido por muchos años. Dado el origen incierto de la hamburguesa, los datos históricos de este alimento popular no pueden ser considerados una verdad absoluta, sino un acercamiento a una serie de sucesos que permitieron que esta “fast food” esté totalmente globalizada en la actualidad.

Del filete hamburgués a la hamburguesa

La carne de vacuno, uno de los ingredientes principales de la hamburguesa, fue la que marcó la pauta para su futura creación, pues desde épocas antiguas, los mongoles en Roma colocaban carne bajo su silla de montar para que al comerla estuviera picada. Siglos después, esta singular práctica dio paso al filete hamburgués, nombre que proviene de Hamburgo, ciudad Alemana. Los europeos le agregaron huevo, especias y salsa.

Múltiples acontecimientos sociales, políticos y económicos generaron inmigraciones de europeos hacia Estados Unidos por medio del puerto de Hamburgo, lo que generó que la gastronomía europea poco a poco se fuera incorporando a los restaurantes principalmente de Nueva York. Cuando el filete hamburgués llegó a Estados Unidos se empezó a vender con algunas variaciones en ingredientes y tipo de carne, y se le llamó “hamburger steak”. Aunque muchos atribuyen el origen de la hamburguesa a Alemania, en Estados Unidos también hay cocineros a los que se les atribuye el haber colocado la carne entre dos piezas de pan.