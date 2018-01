A cada piel, su limpieza. Estos son los productos más acordes a tu rostro

Piel seca: Usar leches o cremas sin enjuague o productos bifásicos; evitar los jabones agresivos y productos con alcohol. Aplicar crema humectante mañana y noche y comenzar a usar cremas contra el envejecimiento prematuro a partir de los 25 años.

Mixta: Utilizar geles limpiadores a base de agua, específicos para pieles oleosas, y cremas hidratantes libres de aceite. Exfoliar una vez a la semana y preferir cremas con vitamina C.

Grasa: Seleccionar un gel limpiador no comedogénico, a base de agua, y retirarlo con agua fría o tibia, nunca caliente. Evitar formulaciones con aceites o de textura muy cremosa. Aplicar un tónico facial astringente y crema hidratante libre de aceite. Realizar exfoliaciones semanales para eliminar impurezas.

Madura: Limpiar con leches o cremas sin enjuague, productos bifásicos o agua micelar. Evitar los jabones agresivos y productos con alcohol. Usar una crema humectante y nutritiva con protección solar en la mañana; de noche incorporar un suero o crema de tratamiento con ácido glicólico, retinol o vitamina C.

Acnéica: Usar limpiadores dermatológicos específicos para ese tipo de piel, con principios activos especiales para controlar infección. Usar un gel limpiador no comedogénico a base de agua. Preferir productos que se retiren con agua y, de preferencia, usar agua fría o tibia, no caliente. Aplicar un tónico facial astringente o calmante antiinflamatorio y crema hidratante libre de aceites.

Sensible: Limpiar con leches hipoalergénicas sin enjuague, libres de perfume o alcohol. Luego retirar los residuos con agua termal o un tónico especial para piel sensible. Mañana y noche aplicar crema humectante con propiedades descongestivas, calmantes y estimuladoras de colágeno en dosis adecuadas para no irritar.