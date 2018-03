A tres de cada 4 automovilistas de EE.UU. les asustan los vehículos autónomos

Lee también

A tres de cada cuatro estadounidenses les asusta la idea de moverse en vehículos totalmente autónomos, pese a que teóricamente son más seguros y eficientes, de acuerdo con los resultados de una encuesta divulgada hoy.El Auto Club Group (ACG), que forma parte de AAA, un club de automovilistas con 57 millones de socios en Estados Unidos y Canadá, publicó hoy los resultados de la Fase II de un sondeo de opinión acerca de los vehículos sin conductor.La primera fase se realizó en 2016 y, entre otras cosas, descubrió que el 84 % de los conductores confía más en sus habilidades que en la tecnología.Ahora se ha sabido que el 78 % de los encuestados está temeroso de desplazarse en un vehículo autónomo, un porcentaje que en las mujeres es del 85 %, muy superior al 69 % de los hombres.Además, más de la mitad de los encuestados (54 %) dijo sentirse menos seguro ante la perspectiva de compartir las calles y carreteras con esos vehículos sin conductor.Sobre este último particular, el 34 % dijo que desde el punto de vista de la seguridad no ve diferencia alguna y el 10 % que se sentirá más seguro si hay en circulación vehículos no tripulados.En este mismo punto, las mujeres se sienten más inseguras (58 %) que los hombres (49 %) y, de las distintas generaciones de conductores estadounidenses, los que menos problemas de inseguridad tienen por compartir espacio en las carreteras con automóviles autónomos son los milenials.También son estos últimos los más interesados en incorporar nuevas tecnologías a los automóviles (70 %). En general, es un 59 % los que están a favor de esos avances.ACG, que no dio datos sobre cómo, cuando y a quién se hizo la encuesta, ni cuál es el porcentaje de error, señaló que dado que la tecnología va a seguir siendo la fuerza de cambio en el sector del transporte, es necesario que los fabricantes de automóviles introduzcan los adelantos técnicos de una manera gradual y los automovilistas se "auto-eduquen" para poder aprovecharlos.El objetivo es "asegurar que los automovilistas estadounidenses estén informados, preparados y cómodos con este cambio en la movilidad", dijo AAA.Montrae Waiters, la portavoz de AAA-The Auto Club Group, dijo que "la clave" para que los vehículos autónomos sean aceptados será la "educación" y subrayó que "la seguridad de esos automóviles puede potencialmente salvar vidas.