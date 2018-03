A usuarios de Tesla no les importan los problemas de calidad, según estudio

Lee también

Un estudio dado a conocer hoy sobre los automóviles de Tesla señala que los numerosos problemas de calidad de sus dos productos, Model S y Model X, no disminuyen el afecto que sus propietarios tienen por la marca.El informe "Tesla: Beyond the Hype", realizado por la firma de análisis J.D. Power, indica que el fabricante de automóviles eléctricos de lujo parece ser inmune al descontento."Los propietarios de Tesla se ven como pioneros que disfrutan ser los primeros en adoptar una nueva tecnología", explicó en un comunicado Kathleen Rizk, directora de consultoría global del automóvil de J.D. Power."Gastar 100.000 dólares o más en un vehículo que tiene tantos problemas, normalmente tendría un efecto negativo en las ventas y la percepción de la marca. Sin embargo, ahora mismo, Tesla parece inmune a tal desencanto", añadió Rizk.Pero J.D. Power advirtió que los propietarios del nuevo vehículo de Tesla, Model 3, puede que "perdonen menos los problemas de calidad"."Cuando los consumidores compran un vehículo de producción masiva por alrededor de 35.000 dólares que será su principal modo de transporte, el grado de las expectativas aumentará inmensamente", dijo Rizk.Tesla está preparándose para lanzar el Model 3, un vehículo eléctrico con un precio entre un tercio y la mitad de los otros modelos del fabricante.Tesla ha dicho que ha recibido más de 300.000 pedidos en firme por el Model 3.