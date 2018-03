¡A velocidad máxima!

Lee también

El Hennessey Venom GT, con sus 1.451 CV, es considerado el auto más rápido del mundo, y ha logrado desarrollar los 435,5 km/h, aunque de manera no oficial.Si bien la protagonista de esta historia no desarrolló tal velocidad, ni se sabe en cuánto segundos hizo de 0 a 100 km/h, lo que queda claro es que es toda una velocista huyendo de un cuervo con tal de resguardar un pedazo de pizza que sería su comida.Al mejor estilo del drifting callejero, la ardilla logra sortear en un par de ocasiones al ave que también quiere hacerse de su comida.En The Weather Network, se pudo observar este simpático video de esta pequeña velocista metiendo quinta con tal de salvar su comida.{^youtubevideo|(width)425|(height)264|(border)False|(color1)#666666|(rel)True|(autoplay)False|(fs)True|(color2)#EFEFEF|(url)http://www.youtube.com/watch?v=69tgR7fKfDU|(loop)False|(cookies)False|(hd)False^}