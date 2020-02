AFP Confía inauguró su temporada de teatro 2020

En alianza con el Teatro Luis Poma, el programa Confía Cultura trae a sus afiliados y pensionados, por onceavo año consecutivo, una temporada llena de emociones.

A lo largo de estos últimos 10 años, AFP CONFÍA, a través de su programa Confía Cultural, ha ha traído a sus afiliados más de 56 obras teatrales, que van desde la comedia, pasando por el drama, la tragedia, hasta monólogos, stand up comedy, entre muchos otros géneros.

Este año no será la excepción ya que CONFÍA inauguró su Temporada de Emociones 2020, en la cual pondrá en escena ocho obras y que contará, por primera vez, con presentaciones en el interior del país: Santa Ana y San Miguel.

En alianza con el Teatro Luis Poma, este es el onceavo año que AFP CONFÍA ofrece este tipo de eventos totalmente gratis para sus afiliados y pensionados. “De la mano del Teatro Luis Poma hemos ofrecido 56 obras a lo largo de una década, y cada año vamos creciendo. Este año serán ocho puestas en escena exclusivamente para nuestros afiliados”, indicó el director de comunicaciones y mercadeo de AFP CONFÍA, René Hernández.

La obra con la que inició esta onceava temporada es “Toc Toc”, la famosa comedia del dramaturgo francés Laurent Baffie. “En esta nueva temporada hay todo un programa, empezamos con “Toc Toc”, una historia de seis personajes que se encuentran en la sala de espera de un psiquiatra famoso que cura TOCs, es decir, trastornos obsesivos compulsivos, del que todos tenemos un poco. Es una obra sobre la solidaridad”, manifestó el director del teatro, Roberto Salomón.

Viva una experiencia cultural

Para participar en las futuras presentaciones, los afiliados y pensionados de AFP CONFÍA deben hacer sus reservaciones con 15 días de anticipación a cada fecha programada a través de Confiatel: 2267-7777, o al correo [email protected].sv, ya que los cupos son limitados para cada obra.

“Para participar en el programa, solamente tienen que estar pendiente de las convocatorias que se hagan por correo electrónico o por redes sociales. Ahí está la cartelera de los meses en que estarán las puestas en escena y las fechas que nosotros vamos a estar invitando para que puedan venir nuestros afiliados completamente gratis”, agregó Hernández.

Ingrese a www.confia.com y síguelos en Facebook como AFP Confia y en Instagram como afp.confia. La temporada cerrará el 18 de noviembre en el Teatro Luis Poma.

“Así agradecemos y reconocemos la lealtad y confianza de nuestros afiliados”.

René Hernández, director de comunicaciones y mercadeo de AFP CONFÍA.

“Uno casi nunca tiene oportunidad de ir al teatro, así que yo aprovecho y siempre que he venido he disfrutado, he gozado. No me las pierdo”, Rina Isabel Peña, Jubilada de AFP Confía.

“Este es nuestro onceavo año de alianza con AFP CONFÍA y estamos muy contentos, porque les permite a sus afiliados venir al teatro y esto también tiene un efecto multiplicador, porque la gente luego regresa con su familia o amigos”. Roberto Salomón, director del Teatro Luis Poma.

Próximas presentaciones

•"El Avaro": Miércoles 1º de abril.

• "La Estación - Festiclown": Miércoles 3 de junio.

• "El Cavernícola": Miércoles 8 de julio (Santa Ana).

• "El Zoológico de Cristal": Miércoles 1 9 de agosto.

• "El Cavernícola": Miércoles 23 de septiembre (San Miguel).

• "Por delante y por detrás": Miércoles 28 de octubre.

• "El Cavernícola": Miércoles 28 de noviembre.