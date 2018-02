ÁLBUM DE LIBÉLULAS (190)

1555. BUSCANDO NORTE

El profesor de geografía no era especialmente elocuente a la hora de describir las diversas zonas del mapamundi, y por eso aquel día cuando comenzó la clase los estudiantes se sorprendieron por el entusiasmo que mostraba. Comenzó haciendo algo parecido a una confesión: “Lo que prefiero son los espacios abiertos al aire y a la luz, y por eso me siento tan cómodo en el trópico; pero en los últimos días me ha estado naciendo la tentación de ir por aquí…” Y señalaba con los dedos un área en el norte de Canadá, al borde del Atlántico. El más avispado de los alumnos alzó la voz: “Teacher, usted quiere irse para Halifax, ¿verdad?”—“¿Halifax? ¿Por qué se te ocurre Halifax?”—“Porque su dedo índice apuntó hacia ahí”. Todos se rieron, salvo el profesor, que interpretó aquello como una inocente señal del destino.