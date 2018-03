ÁLBUM DE LIBÉLULAS (192)

1571. JET LAG

La abrumadora nevada del día anterior había puesto en crisis momentánea al transporte aéreo. Había gran cantidad de pasajeros con sus maletas acumuladas a la espera de posibles llamados a abordar. Pasaban las horas y la situación no parecía salir del impase. Y en una ciudad como Nueva York las ansiedades por lo que pasaba se volvían críticas. Pero de pronto la emergencia pareció desvanecerse. Todo comenzó a circular con la normalidad de siempre. En las pistas no había ningún rastro de nieve. Los pasajeros fueron dirigiéndose a sus respectivas mesas de atención. Alguien preguntó en voz alta: “¿Qué ha estado pasando?” No hubo respuesta de los encargados, pero alguien adelantó una hipótesis: “¿No sería que los servicios estaban padeciendo el jet lag de la estación climática que se ha saltado todas sus fechas?”