ÁLBUM DE LIBÉLULAS (198 )

1620. EL MISTERIO DEL AGUA

Cuando le preguntaban cuál era su anhelo más vivo como humano en actitud de realizarse, siempre respondía con frases sin compromiso, si es que no se hacía el despistado. Sin embargo, su ruta de vida estaba activándose desde temprano, y había llegado a ser una especie de misionero por todos caminos que encontraba a su disposición. Así las cosas, empezó a sentir que le faltaba una prueba sensible de lo que podía hacer con sus facultades presentidas pero aún no puestas en evidencia. Y tal sensación se le volvió necesidad irresistible aquella tarde en que iba navegando en una pequeña nave hacia su próximo destino. De pronto, una fuerza más poderosa que su voluntad lo empujó hacia afuera. Saltó al agua en movimiento y comenzó a caminar sobre ella, como si patinara alegremente, con el equilibrio perfecto de los seres destinados desde arriba.

