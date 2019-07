ÁLBUM DE LIBÉLULAS (223)

1826. ENTRE AMIGOS

Este año la temporada lluviosa ha sido particularmente volátil, como para hacernos sentir que el cambio climático está aquí. Un bromista de nuestro pequeñísimo círculo de allegados de confianza preguntó en un encuentro vespertino con tragos al gusto: "¿Y eso del cambio climático que no es otra especulación viralizada en las redes sociales?" Yo me atrevo a responder: "Ay, cipote, parecés un señor de los que vivían en aquellos entonces en los vecindarios de la calle 5 de Noviembre…". Todos se ríen, y el aludido y yo chocamos las manos para confirmar nuestra condición de vecinos inveterados. Otro nos lanza entonces el reto: "Y ustedes dos, que se las dan de cincuenteros, ¿por qué no nos cantan un bolero de su tiempo?" Nuestra respuesta es una: "¡Aquí te va, jovencito, jajajá!" Y empiezan a sonar las voces de "Flor de azalea" mientras la tormenta con rayos llega a acompañarnos.

