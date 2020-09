Aquellas fechas intactas

PRIMERO DE ENERO

El sol parecía indeciso entre salir o no salir, y algunos ramajes de los alrededores estaban evidentemente a la expectativa. Por fin, un soplo de brisa pareció ser la señal esperada para que la transparencia se animara a iniciar su cotidiana labor. Cuando la claridad se abrió paso, todo empezó a cobrar presencia en movimiento, Incluyéndolo a él que era un desidioso por naturaleza. Al asomarse por la puerta de entrada, un rayo solar le envolvió la frente. Fue como un fogonazo de vida. Él no pudo evitar la pregunta que parecía inoficiosa: "¿Quién eres tú, que vienes con esta confianza a tomarme desprevenido?" "¿Desprevenido? ¡Hombre, por Dios, si hoy es Primero de Enero, el día de mi debut, y todos deben reconocérmelo… Espabílate, pues, para no quedar como un trapo roto a la orilla del camino!...

