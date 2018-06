¡Acoso en la pantalla! Gloria Villacorta, actriz salvadoreña habla sobre el acoso sexual en el cine: “A mí me enseñaron a ser firme, tuve que decir no”

El lado más oscuro de Hollywood se ha destapado con las denuncias de varias actrices que han revelado los diferentes abusos que sufrieron a lo largo de su carrera. Y aunque el acoso sexual en la industria del cine es más frecuente porque esta es altamente competitiva y suele depender de relaciones y conexiones, no es exclusivo de este ambiente, porque este y cualquier otro tipo de violencia puede darse en cualquier lugar de trabajo.

La joven actriz salvadoreña, Gloria Villacorta, quien recientemente se graduó de SCAD (Savannah College of Art and Design), universidad privada con sede en Atlanta y que comienza a abrirse camino en el mundo del cine estadounidense, nos compartió su experiencia en este tipo de situaciones y cómo su determinación la ha ayudado a luchar contra este tipo de abusos que no solo se viven en el cine, sino que las mujeres están expuestas a sufrirlo en cualquiera ámbito laboral en el que se desenvuelvan.

En sus inicios de carrera como actriz, Villacorta se enfrentó a una situación de este tipo en Los Ángeles con tan solo 18 años y tomó medidas para frenarlo, incluso a costa de dejar el proyecto en el que estaba trabajando, pues a ella le enseñaron a ser firme y a decir no.”Tuve que hablar, tuve que decirlo y lo fui a denunciar e incluso esa persona no está trabajando en ese lugar más”, expresó. Agregó que se debe tener valor y vencer el miedo de lo que va a pasar después, porque ahora todo el mundo está hablando del tema, esto es una ventaja pues este tipo de abusos ya no son un secreto y los depredadores no pueden estar más tiempo en la oscuridad.

Para la actriz el acoso sexual es violencia tanto psicológica como física y no debería pasar, por eso hizo un llamado a todas las mujeres e incluso a todos los hombres que están dentro y fuera de la industria del cine a no dejar que esto suceda y recomendó denunciarlo, decirlo sin miedo para ponerle un alto.