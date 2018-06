¡Alerta! 20 señales de violencia emocional o psicológica en una relación

¿Que los celos son demostración de amor o que te controle es señal de que se preocupa por ti? ¡No! Atenta con las señales de alarma que te harán saber si eres una víctima más de violencia emocional o psicológica en tu relación. Según las cifras que muestra el estudio realizado por la Gerencia de Estadísticas de Género de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), es el tipo de violencia contra la mujer que más se da en el país.

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres la define como “toda conducta directa o indirecta que ocasione daño emocional, disminuya el autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer; ya sea que esta conducta sea verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, mediante amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, y cualquier alteración en su salud que se desencadene en la distorsión del concepto de sí misma, del valor como persona, de la visión del mundo o de las propias capacidades afectivas, ejercidas en cualquier tipo de relación”.

Para que puedas identificar si eres víctima de violencia emocional, la psicóloga Rebecca Fernández enumera estas 20 señales, ya que muchas pueden pasar inadvertidas.

1. Te dice cómo tienes que vestirte.

2. Se enoja si sales con tus amigos y/o familiares.

3. Aceptas tener relaciones sexuales porque si no, se enoja.

4. Te recrimina constantemente tus errores y defectos.

5. Tiene acceso y controla tu celular, correo y redes sociales.

6. Le tienes que informar de tus horarios y movimientos.

7. Le resta importancia a tus logros.

8. En vez de agradecerte por lo que haces por él, te hace sentir que es tu obligación.

9. Rara vez se preocupa por tu bienestar y deja de preguntarte cómo te fue en tu día y cómo estás.

10. En discusiones terminas cediendo porque de lo contrario termina la discusión casi que en golpes e insultos.

11. Te hace sentir que sin él no eres nada.

12. Dejas de comentarle a tus amigos y familiares lo que pasa en realidad con tu pareja porque sabes que se enojarían contigo por permitirlo.

13. Constantemente tienes miedo, sobre todo de decirle ciertas cosas.

14. Te sientes incómoda cuando otro hombre te habla o te halaga.

15. Piensas que necesitas de su aprobación por cada cosa que haces.

16. Sientes que no eres tú misma cuando estás con él.

17. Te trata como si fuera tu papá en lugar de tu pareja.

18. Toma decisiones importantes sin tener en cuenta tu opinión.

19. Te hace dudar de tus capacidades y virtudes.

20. Sabe cuánto ganas y controla el dinero que gastas.

No pases las señales por alto y pide ayuda cuanto antes.