Algunos tips que pueden ayudar cuando existe sospecha de un TCA

Los padres de familia y personas cercanas a los que sufren un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) usualmente se sienten confundidos, incomprendidos, con un grado de impotencia y afectados emocionalmente por la enfermedad de su ser querido.• Trata de usar el “yo”. Yo me preocupo por ti. Yo te quiero.• Haz que la persona se sienta cómoda y hazle saber que es seguro hablar contigo.• Anímala a expresar cómo se siente; recuerda, es importante entender cómo se sienten ellos, en vez de únicamente expresar cómo te sientes tú.• Dale tiempo para hablar sobre sus sentimientos, no apures la conversación.• Escucha respetuosamente y hazle saber que no le juzgarás o criticarás.• Anímala a buscar ayuda y explícale que la acompañarás en cada paso de su tratamiento.• Evita poner la comida como tema principal, en lugar de eso, trata de hablar sobre cómo se siente la persona.• No culpes o digas que la persona está haciendo algo malo: “Tu haces que yo me preocupe”; mejor dile: “Estoy preocupado por ti”.• No tomes el rol de terapeuta o tomes el dominio de la conversación. Tú no necesitas tener todas las respuestas, es más importante escuchar y crear un espacio para que la personahable.• Evita decir frases manipuladoras: “Piensa en lo que me estás haciendo” o “si me quisieras comerías”. Este tipo de comentarios pueden empeorar el TCA y dificultar que la persona acepte el problema.• Evita frases amenazadoras: “Si no comes, te castigaré”. Esto puede ser extremadamente dañino para las emociones y comportamientos de la persona y puede acrecentar el TCA significativamente.• También puede ser de mucho beneficio hablar con un profesional u organización de apoyo antes de hablar con la persona que tiene el problema alimentario.Asociación Estima cuenta con un Grupo de Apoyo a Padres de Familia y personas allegadas a los que sufren un TCA, este se congrega una vez al mes con el objetivo de reunir a personas con una problemática común, a fin de brindarles apoyo emocional y conocimientos sobre el tema a partir de las experiencias de todos y cada uno de los participantes. Para más información , escribe a: [email protected]