Alta Costura ligera, fresca y sensual cortesía Schiaparelli

Para esta ocasión, la marca propuso una colección ligera, fresca y sensual, inspirada en los quimonos japoneses y hanfus chinos que vestía la propia Elsa Schiaparelli, fundadora de la casa.Colores claros, especialmente beiges y blancos se entremezclaron con vibrantes azules y rosas en vestidos con largos plisados abiertos hasta la altura del muslo, decorados con los famosos corazones flechados, candados o soles de la Schiaparelli más original.La delicada labor de artesanía que requiere cada diseño se apreció en un vestido con capa creada a partir de escamas doradas de jacquard bordadas o en la organza trabajada en forma de pétalos.Los accesorios fueron parte importante de la colección: botas cuissardes (por encima de la rodilla) en colores vivos como el naranja, el rosa o el rojo, pequeñas jaulas de pájaros como colgantes y lazos negros a modo de diadema acompañados de una larga trenza para culminar el "look" femenino de la línea.Las princesas de Iris Van Herpen, que participó también este lunes como miembro invitado, tuvieron igualmente un aire de cuento aunque esta vez uno de princesas marinas.Los vestidos con aspecto de piedras minerales transformaron a las modelos en criaturas fantásticas en una colección bautizada como "Between the lines", ("entre líneas").La holandesa jugó con los efectos ópticos de sedas y plásticos trabajados mediante láser para crear formas imposibles entorno a hombros y caderas, en estas particulares sirenas de la Alta Costura.