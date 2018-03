¿Amante del picante? descubre las curiosidades detrás del chile jalapeño

¿Por qué se llama de esa forma este chile?

¿En qué platillos incluirlo?

Muchos amantes de lo picante no dejarán mentir sobre la exquisita sensación que el chile jalapeño causa en el paladar. Por eso, hoy vamos a escribir sobre este ingrediente básico de la cocina mexicana.• Se le da el nombre de chile jalapeño porque antiguamente se cultivaba en Jalapa, Veracruz, y de aquí se distribuía a todo el país. En la actualidad ya no se cultiva ahí pero es muy utilizado en la gastronomía veracruzana.• Las características físicas del chile jalapeño son: color verde oscuro, forma alargada (algunas veces su terminación puede ser puntiaguda o chata), su piel es brillante, mide aproximadamente seis centímetros de largo.• El chile jalapeño también es conocido como chile "cuaresmeño", ya que antes solamente se consumía en la época de cuaresma.• Es importante comentarte que hay jalapeños muy grandes de unos 12 centímetros de largo y es de color rojo y con rallas en la piel; normalmente los encuentras en Puebla y Oaxaca.Estos son solamente algunos datos importantes del chile jalapeño.Puedes preparar un ricos chiles jalapeños rellenos de atún o de queso simplemente deliciosos. No olvides realzar el sazón de tus preparaciones con ellos, porque un toque picante siempre cae bien al paladar.