Andrea Ayala, diseños de estética delicada en el Mercedes-Benz Fashion Week El Salvador 2018

Andrea Ayala creó su marca de moda en el 2013, la cual es conocida por sus prendas con estética delicada que invita a las mujeres a vestirse de amor todos los días (#WearLove) con su piezas ready-to-wear. La diseñadora ha presentado sus colecciones en showrooms y pasarelas en Vancouver, Nueva York, Milán, Ciudad de Panamá y, por supuesto, también las mostrará en el Mercedes-Benz Fashion Week El Salvador 2018 (MBFWSV).

La marca Andrea Ayala cuenta con un recorrido significativo en el mundo de la moda, con múltiples participaciones en plataformas internacionales del diseño. Además, la marca ofrece a sus clientes en sus colecciones diferentes tipos de prendas, como vestidos de verano, vestidos de cóctel con escote pronunciado, monos, faldas, blusas y mucho más.

Para su cuarta participación en el MBFWSV, la diseñadora presentará su colección “Jardín de amor” inspirada en la pintura de Vasily Kandinsky “Improvisation 27 (Garden of Love II)”. Con ella, Ayala mostrará su impresión de un jardín de amor, el cual estará acompañado de un print de su eslogan “Wear Love Everywhere You Go”.