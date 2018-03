Aniversario de Ella: La celebración no termina

Lee también

Luego de festejar a lo grande el 30.º aniversario de revista Ella, que contó con una pasarela de moda y la publicación del ejemplar de lujo impreso, seguimos celebrando los 30 años de la revista líder de la mujer salvadoreña, con una serie de eventos que se estarán realizando en el mes de marzo y abril. Acá te contamos lo que podrás esperar.Como mujer moderna que está en la búsqueda constante de formarse profesionalmente, no te pierdas la conferencia: “Link Up! El rol de la mujer en la cuarta revolución industrial”, el próximo viernes 17 de marzo, de 7:30 a.m. en el Hotel Crowne Plaza.La guatemalteca Karla Ruiz Cofiño impartirá dicha conferencia, ella es una destacada estratega digital especialista en redes sociales y fundadora del programa Digital Awareness, miembro de la red Vital Voices Global Partnership. El mayor logro de esta emprendedora es su empresa MILKnCOOKIES, pero también ha obtenido algunos de los reconocimientos internacionales, entre los más importantes están: el World Summit Award de las Naciones Unidas, como uno de los cinco mejores desarrolladores de E-Entertainment a escala mundial; además ha sido premiado por la UNESCO como uno de los ocho mejores desarrolladores de la década 2003 a 2013.Revista Ella, en su 30.º aniversario, te invita a que asistas a esta conferencia que te ayudará a poder utilizar las diferentes herramientas tecnológicas, para que puedas desempeñarte en todos los aspectos de tu vida profesional, familiar, social, etc.Toma nota, porque el evento se llevará a cabo de 7:30 a.m. a 10 a.m. para que reserves desde ya. La entrada tiene un costo de $35 e incluye desayuno. Puedes adquirir tus entradas en el Kiosko de LA PRENSA GRÁFICA, en Santa Elena.Para abril espera más sorpresas porque te traemos, en primer lugar, un show de género stand up comedy: “¡¿Yo loca?!”. Que podrás disfrutar con tus amigos, familiares o conocidos. Estará a cargo de tres comediantes salvadoreñas “standaperas”: Rebe González, Kelly Iraheta y Gabriela Rivera, que pertenecen al grupo de stand up: “ComediaES”, quienes te harán reír con cada chiste, anécdota e historia. El espectáculo “¡¿Yo loca?!” consistirá en tres monólogos de comedia que abordarán diferentes temas como la amistad, la relación de pareja, el sexo y política, entre otros.Esta será una producción de Grupo Caverna y el show también tendrá la participación del actor y comediante Fer Rodríguez, que será el host de la noche y que tendrá breves intervenciones. Anteriormente, Fer ha protagonizado el reconocido monólogo “El cavernícola”.Para este mes, también te espera el evento: Café Ella, organizado por revista Ella, con el apoyo de Voces Vitales. Será un conversatorio de mujeres exitosas de tres generaciones.