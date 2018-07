¡Apóyala! Conoce a María José, una joven salvadoreña sorda con un sueño por cumplir

María José Gómez Orellana padece hipoacusia (discapacidad auditiva), escucha pero no lo suficiente; por ello, es una persona sorda que se comunica a través de lengua de señas. Más allá de pensar que esta discapacidad haría que se volviera una persona cohibida, es todo lo contrario. A sus 22 años de edad, ha enfrentado retos que ha logrado vencer. Actualmente cursa la carrera de Diseño gráfico y su afición por el modelaje la ha llevado a querer dar un paso más: participar en un evento de belleza a escala internacional para personas sordas.

A través de su intérprete, Milena Pérez, María José comentó que “desde pequeña veía las pasarelas desarrollando el gusto por el modelaje; hace cuatro años tuve la oportunidad de participar en una pasarela local, siendo yo la única chica sorda. Sentí un poco de miedo porque no estaba acostumbrada a que mucha gente me viera, pero luego seguí confiando en mí”. Esta experiencia la llevó a participar el año pasado en la elección de la reina de las fiestas patronales de Zacatecoluca, y aunque no ganó, esto le sirvió para que fuera elegida como representante de El Salvador en el concurso internacional Miss & Mister Deaf Stars, en Caserta, Italia.

Concurso diferente

El concurso Miss & Mister Deaf Stars en su quinta edición, es una competencia internacional de belleza para señoritas y caballeros sordos que esta vez se realizará en Caserta, Italia, del 19 al 28 de octubre próximo. El año pasado fue en Francia y Heissel Castaneda representando a El Salvador por primera vez, se adjudicó el título de Miss Deaf. Debido a ese triunfo, este año está nuevamente el interés en la competencia y que María José retenga la corona para el país. “Estoy emocionada, cuando Heissel me preguntó si quería participar lo pensé porque tengo que pagar el boleto y otros gastos; al contar con el apoyo de la academia le dije que sí”, detalla María José. Y si bien con diversas actividades la está apoyando la academia Manos que Hablan donde da clases de lengua de señas, necesita más apoyo económico porque deben costearse los gastos de viaje también de su intérprete. “Está siendo difícil recaudar fondos, Heissel ganó en Francia. Es un reto el que tengo y voy a tratar de lograrlo”, dijo María José. Únete a este esfuerzo, haz tu donativo a la cuenta número 5540399188 de banco Davivienda a nombre de María José Gómez Orellana; por Tigo Money al 7258-0011 o también puedes ver en la fan page María José Gómez - Rumbo a Italia para enterarte de las actividades que están realizando.