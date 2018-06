¡Arriesgada elección! 5 formas de lucir el color naranja y no fracasar en el intento

Las pasarelas de las firmas de moda más importantes del mundo han incluido piezas en tono naranja, lo cual permite apuntar que este color estará más que presente en esta temporada. Si te gusta este color, debes tomar en cuenta esta predicción y sabiendo que el naranja es el más complicado para la combinación, conviene que comiences a practicar desde este fin de semana, agregándolo a tus atuendos. A continuación te presentamos cinco formas de lucirlo como toda una experta.

1. Todo naranja

Si te encanta el naranja y tienes prendas en diferentes tonalidades de este color, llegó la hora de sacarlas del clóset y usarlas con complementos delicados para no robarle protagonismo a la prenda. ¡Lucirás como una celebridad!

2. En combinación

También puedes usarlo en modo parcial, es decir en combinación con prendas en colores neutros o con estampados. Aunque puedes hacer combinaciones arriesgadas, todo es cuestión de tus gustos.

3. Complemento

Esta tendencia cromática puedes incorporarla en tu look de manera sofisticada con un bolso, pues solo un toque sutil de este color que es bastante vibrante hará destacar el resto de tu atuendo.

4. Zapatos

Con un bolso o zapatos en color naranja le darás un toque divertido a tu look y no arriesgarás demasiado; eso sí, procura que el resto de tu outfit sea discreto y en colores neutros para que no comprometas demasiado tu estilismo.



5. Pequeños detalles

Si no quieres llenar tu clóset de prendas color naranja, un detalle tan sutil como maquillarte las uñas en este tono o incorporarlo en tus párpados y labios le dará un toque trendy a tu look.



Imágenes: Pinterest