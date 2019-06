Artistas salvadoreños recibieron derechos conexos por el uso comercial de sus obras musicales por parte de ARIES E.G.C.

Entre los artistas que recibieron sus regalías de parte de ARIES, E.G.C. están reconocidos exponentes como Salsalvador All Stars, Tónico 86, Frigüey, Jafet Jerez, Prueba de Sonido, Sharon Salazar, REDD; quienes han recibido regalías como producto del uso y explotación musical de sus interpretaciones y ejecuciones musicales, además, de ser afiliados a ARIES, E.G.C. En esta cuarta edición de entrega de regalías, el monto distribuido a los artistas salvadoreños ascendió a los $15,000.

ARIES E.G.C es una entidad colectiva del género musical en la rama de los derechos conexos sin fines de lucro que desde el 2011 se encarga gestionar y defender los derechos de los artistas musicales salvadoreños, de manera directa, y extranjeros, a través de contratos de representación recíproca suscritos con otras entidades de igual naturaleza. Dentro de los afiliados de ARIES, E.G.C. se encuentran miembros de todos los géneros musicales, quienes activamente se encuentran produciendo música. Como parte de los afiliados, se encuentran los miembros originales de Los Beats, nombre que significa Beatles Salvadoreños.

Entre las canciones más sonadas de este año están: “Más buena”, de Sharon Salazar; “Para no pensarte”, de Salsalvador All Stars; “Andar conmigo” (versión salsa) , de Friguey; “El tren”, de Los Tachos; “Ya no juegues con mi amor”, de Camelo; “Siluetas”, de Tónico 86.

El trabajo de recaudación de derechos conexos es realizado por medio de la entidad nacional autorizada para gestionar los derechos de los productores de fonogramas, es decir, por la Asociación Salvadoreña de Productores de Fonogramas y Afines, Entidad de Gestión Colectiva (ASAP E.G.C.).

ARIES, E.G.C., está debidamente autorizada y es supervisada por el Registro de la Propiedad Intelectual de El Salvador y se rige por la Ley de Propiedad Intelectual del país. Es miembro oficial de la Federación Iberoamericana de Intérpretes o Ejecutantes (FILAIE).

La afiliación a ARIES, E.G.C. es completamente gratuita, pero indispensable para el reclamo de los derechos. Para mayor información visite: www.ariesegc.org.