Azzaro Couture explora el lado más urbano de la Alta Costura

"Creo que es una forma contemporánea de ver la Costura en un momento en el que el prêt-à-porter es cada vez más casual. Es importante adaptarse también y mezclar el saber hacer con un estilo más contemporáneo", contó a Efe el diseñador, Maxime Simons, director creativo de Azzaro Couture, tras su desfile.

En su tercera colección para la casa, el francés, de 33 años, subió a la pasarela estampados tropicales en prendas cargadas de pedrería, lentejuelas y brillos, donde destacaron minivestidos palabra de honor y modelos largos en plisados de colores reflectantes.

Los trajes tuvieron un aire setentero, con pantalones anchos y chaquetas largas, que se alternaron con "looks" más deportivos, como cazadoras "bomber" que llevaron grabado el logo de la maison.

"A través de los archivos que exploré ya en la anterior temporada, porque en la primera no tuve tiempo, me he apropiado de las líneas de Azzaro y me pareció interesante mantener el lado caliente", dijo entre bambalinas defendiendo la sensualidad de su propuesta.

A juego con este espíritu, las modelos lucieron pronunciados escotes en V, faldas con rajas que subían hasta la ingle y altos tacones de aguja.

"Hay prendas de prêt-à-porter que podríamos considerar sastrería, y detalles como los botones de cristales, marca de la casa, que hemos mantenido. La idea es preservar la Costura incluso en las piezas urbanas, porque hay que guardar el ADN de la firma", añadió Simons.

Un maquillaje natural y accesorios aptos para el día a día, como planas sandalias estilo playero, ayudaron a romper el lado sofisticado de vestidos cargados de brillos, pedrería y estampados animales.

La firma quiere así consolidar la herencia de trajes de noche y cóctel de su creador Loris Azzaro, pero llegar a un público más actual combinando faldas y tacones con sudaderas, en búsqueda de un "glamour" de apariencia más natural.