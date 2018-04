[BLOG:] Los cuidados básicos que todo recién nacido debe tener en el hogar

Un recién nacido necesita de cuidados especiales mientras su organismo termina de adaptarse a su nuevo ambiente, produciendo cambios tan drásticos en el cual la madre, el padre y los más allegados tendrán que hacer muchos giros en sus rutinas diarias, todo con el fin de brindarle comodidad, salud e higiene.

Algunos consejos para su cuido son:

Cuidados del cordón umbilical

• Lave sus manos con abundante agua y jabón siempre que manipule el cordón.

• Mientras aun tenga el cordón umbilical su bebé, el baño debe ser con esponja suave y humedecida con agua tibia, en un ambiente sin corrientes de aire.

• Seque y retire la humedad del bebé.

• Después del baño, humedezca de forma generosa el algodón con alcohol 70º y páselo con toques suaves pero firmes desde la base hasta la punta del cordón. No lo hale. Recuerde limpiarlo cada vez que cambie el pañal.

• Si su bebé llora al curarle el ombligo no significa que le duela, seguramente llora porque siente frío el alcohol.

• Observe que no haya enrojecimiento o salida de liquido con mal olor o amarillento entre la piel y el ombligo o a su alrededor. Acuda inmediatamente con su médico o visite cualquier centro de salud si esto ocurre.

Ayudando a dormir al bebé

• La mayoría de recién nacidos duerme durante tres horas aproximadamente y despierta por una hora. En promedio duermen de 12 a 20 horas diarias.

• Frotarse la cara o el llanto son señales de los recién nacidos cuando tienen sueño.

• Amamántelo si tiene hambre, seguramente se quedará dormido.

• Sáquele el aire.

• Asegúrese de que el pañal esté seco al momento de acostarlo.

• Envuelva a su hijo en una manta seca y tibia.

Entienda el llanto de su bebé

El llanto de un bebé denota dolor, hambre, incomodidad, miedo, frío, calor, aburrimiento. A medida empiece a conocer a su bebé usted logrará entender el porqué de su llanto. Diferentes maneras de lograr parar el llanto de su bebé son:

• Abrácelo y béselo con ternura. Bríndele calor con su piel.

• Haga que su bebé eructe.

• Cántele y háblele con cariño.

• Cámbiele de ropa y pañal.

• Amamántelo.

• Cámbielo de posición.

• Apague la luz del cuarto.

• Si persiste el llanto y no hay causa aparente del mismo, busque ayuda médica inmediata, puede que su bebé se encuentre enfermo.

Dra. Erika Mariana Valencia

J. V. P. M 10,063

